Podemos carga contra Escrivá y se opone a la ampliación del tiempo de cálculo de las pensiones

Unidas Podemos ha mostrado sus discrepancias con la polémica por la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a implementar a lo largo de 2022. La formación morada se opone ampliar a 35 años el tiempo de cálculo de las pensiones.

“Unidas Podemos no está a favor ni el PCE tampoco y nos sorprende porque no es el acuerdo que al que se había llegado con los sindicatos“, ha expresado este viernes el secretario de Estado para la Agenda 2030 y secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, quien ha rechazado incrementar la vida laboral de los trabajadores porque considera que “la gente no va a llegar viva” para disfrutar la jubilación.

Sin embargo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró este jueves que ampliar el tiempo de cálculo de las pensiones sí que forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia y que es “un tema muy hablado desde hace mucho tiempo y asumido por todo el Gobierno completamente”.

Enrique Santiago, por su parte, ha desmentido las palabras del ministro Escrivá y ha afirmado que “no se puede jugar a la confusión” así como tampoco “exponer a personas trabajadoras a prolongar la vida laboral para optar a una pensión mínimamente digna”.

Ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar. — Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) November 12, 2021

Además el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez también ha reclacado este viernes que “ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el acuerdo de coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar“.

Por otro lado, CCOO y UGT también niegan que el compromiso “no aparece explícito en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” y que tampoco estaría recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo votadas en el Congreso en noviembre de 2020, según los sindicatos.