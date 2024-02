Podemos denuncia que el PP está «toreando» al PSOE con el CGPJ y le urge a cambiar la mayoría para elegirlo

El diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, denunció este martes, tras la nueva reunión del Partido Popular y el Socialista con el comisario europeo de Justicia Didier Reynders para renovar el CGPJ, que el PP está «toreando» al PSOE e insistió en cambiar la mayoría parlamentaria necesaria para nombrar a los vocales de ese órgano.

En rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces del Congreso, Sánchez Serna señaló que tras el fracaso de esa nueva «negociación, por llamarla así», se «constató que la estrategia del PSOE de tender la mano al PP es errónea y estéril».

Lo es porque, remarcó, renovar el CGPJ «no es opcional», sino que «el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución», y porque el PP «no tiene ninguna intención de dar su brazo a torcer» y renovar el CGPJ.

Por tanto, estima que el PSOE «sigue haciendo de pagafantas» del PP «regalándole una centralidad que no le corresponde», porque «lleva cinco años rogando, pidiendo por favor» al PP que renueve el CGPJ, y el Partido Popular «lleva cinco años toreando al Partido Socialista y, si me lo permiten riéndose en la cara de los negociadores del Gobierno».

«La pregunta, por tanto, es evidente», coligió. «¿Hasta cuándo va a permitir Pedro Sánchez que el Partido Popular incumpla la Constitución, hasta cuándo va a permitir Pedro Sánchez que el Partido Popular secuestre el Consejo General del Poder Judicial?».

Así, el diputado de Podemos insistió en que la propuesta de su partido es que «esta situación no debería permitirse ni un minuto más» y hay que «modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, cambiar la mayoría y proceder a la renovación con la mayoría existentes en este Congreso de los Diputados».

Sánchez Serna vinculó a la renovación del CGPJ su respuesta a una pregunta sobre el hecho de que Suiza se haya negado a localizar a la dirigente de ERC Marta Rovira pese al requerimiento del juez de la Audiencia Nacional para procesarla por delitos de terrorismo. Para el diputado, «la posición de Suiza es de nuevo un revés al juez García-Castellón y a todos los jueces que están intentando hacer política contra la mayoría democrática de este país».

«De nuevo, pone sobre la mesa algo que venimos señalando ahora mismo: la justicia sufre un secuestro por parte de la derecha y es momento de no dejar pasar ni un día más la renovación del órgano de los jueces. Para eso, como decía antes, no basta con tender la mano una y otra vez a un Partido Popular que no quiere renovar el órgano de los jueces», concluyó.