Otro desplante del PSOE a su socio de Gobierno, Unidas Podemos. Y es que según asegura el socio minoritario de la coalición gubernamental fue conocedor de la enmienda introducida en la tramitación de la Ley Concursal que garantiza el ascenso de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal cuando abandone la Fiscalía General del Estado por la prensa este miércoles pasado.

Además, el partido morado recalca que no comparte la decisión adoptada por los socialistas, motivo por el que no respaldará la reforma. De esta manera, según informa el diario nacional El Mundo, Unidas Podemos califica de «extraña» esta modificación y admite que todavía no ha hablado con el Partido Socialista de esta decisión tomada de nuevo sin el respaldo morado.

Leer más: El PSOE blinda la carrera de Delgado

En todo caso, Unidas Podemos descarta apoyarla y niega relación alguna con la decisión adoptada por sus socios de Gobierno y defendida por Pilar Llop, la ministra de Justicia, contra quien también cargan en Unidas Podemos. «Nos sorprende bastante que la ministra de Justicia defienda sin fisuras este movimiento que, como mínimo, es extraño», ha opinado Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

Ya este miércoles pasado desde el grupo parlamentario popular se tachó de «aberración jurídica» la maniobra socialista, desvelada el mismo día en el que todos los grupos parlamentarios reprobaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la decisión «unilateral» del sector socialista del Gobierno en referencia al histórico volantazo en política exterior dado con el Sáhara Occidental . Movimiento que también realizaron sin tener en cuenta a sus socios de Gobierno.

«No compartimos el contenido»

Ahora, el rechazo llega por parte de una nueva decisión socialista, revelada desde el Partido Popular. A ojos del portavoz morado, la reforma propuesta por el PSOE se ha planteado sobre «una ley que no tiene nada que ver con el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado».

«No compartimos el contenido», ha remarcado Echenique. Por su parte, Ciudadanos, a través de su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, también ha rechazado tajantemente la iniciativa y lo ha hecho no sólo por las formas, sino sobre todo por el fondo.

En opinión de la formación naranja, la enmienda que los socialistas tratan de introducir en el proyecto de ley Concursal es una «tropelía» más de un Gobierno que «no respeta la separación de poderes». Y a ello añaden que con este caso se comprueba que el Ejecutivo va «de escándalo en escándalo hasta el escándalo final».