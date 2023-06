Podemos irá el 23J con Sumar en cualquier caso pero ruega a Yolanda Díaz que incluya a Irene Montero

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado que su partido claudica, y que tras pedir plenos poderes a la Asamblea Ciudadana para negociar, la formación finalmente irá en coalición con Sumar a las elecciones del 23 de julio. Eso sí: con una petición importante que no supondría una línea roja, porque la decisión de ir juntos es irrevocable. Así, Belarra ha denunciado el veto de Yolanda Díaz a Irene Montero y ha reclamado que la incluya en las listas en pos de un acuerdo «justo» que no «sacrifique» a su principal activo político.

Belarra ha asegurado que el compromiso con la unidad de Podemos es firme, que la decisión está tomada y que la firma del partido morado en la coalición de Sumar «está garantizada», pero ha insistido en que seguirán intentando conseguir un acuerdo «justo». Pero ha lamentado que con la última oferta que les ha hecho el equipo de Sumar Podemos «podría quedarse sin representación en el Congreso». «Esto es algo que nos parece injusto», ha añadido.

«Esperamos no tener que llegar al último minuto» para inscribir la coalición -el plazo concluye esta medianoche- pero «no aceptamos el veto como parte de la negociación», ha recalcado Belarra para concluir que considera «absolutamente fundamental el respeto a los interlocutores».

Sumar registra la coalición

Sumar registrará esta tarde la coalición electoral tras el sí de Podemos que, aunque ha garantizado su presencia, seguirá intentando incluir a Irene Montero hasta el próximo 19 de junio, fecha en la que concluye el plazo para registrar los nombres que figuren en todas las listas.

Fuentes de Sumar han confirmado a EFE que el registro se formalizará esta tarde antes de agotar el plazo que expira a medianoche y consideran que la presencia y la representación de Podemos «está ampliamente garantizada» con una propuesta ya sobre la mesa.

Por tanto, no van a seguir negociando hasta el último minuto y no aceptarán que Podemos lleve a la coalición al escenario de Andalucía, en referencia a las negociaciones de hace un año en las autonómicas andaluzas, que Podemos llevó al límite, hasta el punto de que no llegaron a tiempo para entrar en la coalición.