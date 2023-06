Sumar, en guerra desde el día 1: Echenique carga contra Díaz por su veto y el de Montero

En una carta dirigida a la militancia de Podemos, Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa del partido, ha revelado los detalles detrás de su inesperada ausencia en las listas electorales de Sumar para las próximas elecciones. El político ha señalado a Yolanda Díaz y al grupo Sumar como los responsables de esta decisión, que ha calificado como un «golpe muy duro».

Echenique, quien esperó hasta la finalización del pacto entre ambas formaciones para «no interferir en el proceso de negociación», ha expresado su descontento por los vetos explícitos que ha recibido, mencionando específicamente el caso de la Ministra de Igualdad, Irene Montero. «Yo siempre he estado a disposición del proyecto colectivo; a disposición de lo que decida colectivamente Podemos. Pero, en este caso, la decisión de que yo no vaya en las listas, al igual que el veto a Irene, no la hemos tomado nosotros, no la ha tomado Podemos. Ha venido impuesta externamente», declaró el diputado.

Estos vetos han dejado a Echenique consternado y dolido, «creo que no puedo hurtar a las personas que me siguen una explicación veraz respecto del motivo por el cual, después de haber sido el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso durante tres años y medio, no voy en las listas y no voy a ser diputado en la próxima legislatura«.

A pesar de la decepción, Echenique se muestra orgulloso de su contribución, aunque modesta, en la formación del gobierno de coalición. Sin embargo, a pesar de su ausencia en las listas, ha dejado claro que no abandonará la lucha política: «Yo no voy a tirar la toalla… Voy a seguir poniendo todo mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo y mi compromiso para apoyar a la mejor dirección que ha tenido nunca Podemos, con Ione Belarra a la cabeza, en la nueva y muy difícil etapa que se abre y te pido que me acompañes».

Tensiones internas en Podemos

Las declaraciones de Echenique han generado una intensa discusión en el seno de Podemos, donde las opiniones se dividen entre aquellos que apoyan al político y critican los presuntos vetos impuestos, y aquellos que cuestionan la transparencia y el proceso de selección de candidatos dentro del partido. La polémica amenaza con profundizar las divisiones internas y plantear importantes interrogantes sobre el futuro de Podemos y su cohesión como fuerza política.

Esta situación revela que, a pesar de su posición como partido clave en el panorama político español, Podemos enfrenta desafíos internos que pueden tener implicaciones significativas en su funcionamiento y liderazgo. La ausencia de figuras influyentes como Echenique y Montero en las listas electorales resalta la complejidad de las dinámicas internas y la necesidad de abordar y resolver las diferencias para garantizar la unidad y la fuerza del partido en los tiempos venideros.