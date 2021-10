Podemos presiona al PSOE para que acepte su Ley de Vivienda

Unidas Podemos ha vuelto a cargar contra su socio en la coalición de Gobierno por no aceptar su propuesta de Ley de Vivienda, una de las líneas rojas de la formación morada para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 planeados desde Moncloa.

El secretario general del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, ha tildado de “inaudito” el posicionamiento del PSOE, así como su enroque a la hora de no aprobar la propuesta de la formación morada, que ha calificado de una ley “como Dios manda”, en una entrevista concedida este sábado a RNE.

También le ha afeado al principal partido del Gobierno que ahora esté “metiendo prisa” para lograr la aprobación de los presupuestos mientras adopta una postura “inmovilista” respecto a lo ha sido desde siempre uno de los principales compromisos y objetivos del partido.

Además, recuerda que la nueva Ley de Vivienda propuesta por Podemos es “algo ya pactado” entre ambos socios, por lo que no entiende el bloqueo y la marcha atrás por parte de los de Pedro Sánchez en un asunto ampliamente debatido y, según Guijarro, ya acordado.

Por otro lado, el secretario general del grupo parlamentario morado se mantiene optimista respecto a la aprobación de los PGE. En este sentido, asegura que saldrán y que se diseñarán unos Presupuestos Generales que necesita el país cuando el PSOE “entre en razón” y acompañe las cuentas públicas con una Ley de Vivienda “como dios manda, como necesita el país y reclaman colectivos y miles de personas”.

No obstante, para que el acuerdo de los PGE llegue a buen puerto, reclama a los de Sánchez “sensibilidad” con unas medidas que considera “razonables y necesarias”. Se tratan de unas medidas, no obstante, que los socialistas no tienen al parecer intención de incluir finalmente en los próximos PGE.

Con todo, la Ley de Vivienda se esboza como uno de los principales escollos que el Gobierno de Coalición deberá superar a la hora de poder sacar unos presupuestos más necesarios que nunca tras la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de la Covid-19.