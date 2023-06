El PP cree que Calviño retrasa el cuarto pago de los Fondos para ocultar una agenda de recortes

Si la principal batalla que se libra en la campaña de las elecciones generales del 23J es la de los modelos políticos, el mayor puntal que lo sustenta, la economía, no se queda atrás. Así, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no para de repetir la proclama de que el PSOE tiene «un plan» y el PP no tiene «nada», que ellos tienen «a Nadia [Calviño]» y el PP «tiene a nadie», en Génova sonríen. Sobre todo, por un motivo principal: la gestión de los fondos europeos.

«¿Por qué no dicen nada de por qué no han presentado ya el cuarto de los pagos?», insisten fuentes de la dirección del popular. Lo que el PP aduce es que eso implicará una serie de ajustes y reformas para cumplir con compromisos adquiridos con Bruselas, y no será más que una patata caliente que evitar antes de las elecciones, y un problema para que solucione el próximo habitante de la Moncloa.

Lo cierto es que hace meses ya -desde marzo- que el Gobierno anunció que ya trabajaba en la solicitud del cuarto pago de los fondos europeos Next Generation EU, que era el siguiente hito tras la elaboración y aprobación de la adenda al Plan de Recuperación. La cantidad a la que ascenderá es de 10.000 millones de euros. Para recibir esa luz verde era imprescindible culminar la segunda parte de la reforma de las pensiones, pero no sólo. Otro de los puntos abiertos es la reforma laboral, fuentes del PP apuntan a Economía Digital que en ningún momento han asegurado que la derogarán, pero sí que buscan «mejorarla».

Reducir el déficit al 3%

Porque España debe volver a la disciplina fiscal en 2024, aunque los Fondos no se vayan de la mano de la reducción del gasto público. Pero Bruselas ve algunas nubes negras y ha empezad por situar el déficit por debajo del 3%, aunque lo cierto es que si un país no puede cumplir, debe adquirir el compromiso de bajar al menos medio punto por año.

Es por ello que hay adaptar la economía española a las cifras que ya ha marcado Bruselas: se deben recortar 10.000 millones en 2024. En Génova piensan que el escenario será muy similar al de 2012, cuando Mariano Rajoy tuvo que acometer esas reformas para rescatar al país de la intervención europea.

Moncloa: «La economía va bien»

En Moncloa guardan silencio con esa derivada, pero defienden que la economía española «va bien». «No lo decimos nosotros, lo dicen el BCE, el FMI y la OCDE. La alternativa económica del PP no existe», insisten fuentes del Gobierno consultadas por este periódico. «El señor Feijóo dice que la economía va mal y que está estancada. Es irresponsable, porque es mentira. Es un catastrofista».

De hecho, es Nadia Calviño el activo más preciado en estos momentos para Sánchez. Tanto que la vicepresidenta primera y ministra en Economía es la responsable del programa económico del PSOE, pese a no ser ni afiliada ni a ir en listas para las generales, y que eso haya desplazado al economista Manuel de la Rocha, actual secretario general de Asuntos Económicos y G20 en el gabinete de Moncloa y el encargado de elaborar, tanto en 2015 y 2016 como en 2019, esas propuestas.

Sin embargo, en esta ocasión, Sánchez ha preferido ‘externalizar’ su programa económico, delegando en la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y también en otro peso pesado del Ejecutivo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Ninguno de los dos es afiliado al PSOE ni concurre en las listas del próximo 23 de julio, pero van a llevar la voz cantante en las propuestas del partido para la próxima cita electoral.