La Convención Nacional que celebra esta semana el Partido Popular está sirviendo de punto de encuentro de la formación con la sociedad civil y también para alentar nuevos liderazgos a la hora de elaborar el futuro proyecto de gobierno que lleve a Pablo Casado a La Moncloa.

Los planes del PP pasan por escuchar estos días a la sociedad civil mediante conferencias organizadas en varias comunidades autónomas -Galicia, Valladolid, Madrid, Sevilla y Cartagena- y poner así el broche final con el discurso de Pablo Casado en la Plaza de Toros de Valencia.

Pero más allá del cambio en los contenidos, varios líderes autonómicos siguen aconsejando a Casado un “cambio de caras” para hacer ver la profunda remodelación de la que estos días hacen gala en la cúpula.

Así, nombres como el de su ‘mano derecha’ y secretario general, Teodoro García Egea; vicesecretarios como Ana Beltrán, Elvira Rodríguez o el de la propia portavoz parlamentaria Cuca Gamarra han salido en algunos corrillos de cargos medios y de principales dirigentes del partido como figuras a sustituir en esta nueva etapa.

“Tenemos que mostrar una imagen de alternativa y revitalizar el partido en lo orgánico”, unas palabras que vuelven a salir con motivo de la Convención y que hace un mes ya hizo públicas el único dirigente que se atreve a discrepar abiertamente con Casado, el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.

Pablo Casado habla con los dirigente populares Javier Maroto, Cuca Gamarra, Dolors Monsterrat y Ana Pastor. Foto: EFE/Fernando Villar

“El partido de verdad empieza a jugarse ahora y hay que saber ver cuándo el desgaste puede hacer mella en el equipo”, señala un presidente autonómico. Este veterano desvela ahora que “varios de nosotros ya se lo hemos trasladado al presidente (Casado). Es un secreto a voces que tendrá que acometer cambios”, desvela a Economía Digital.

Sin embargo, Casado sigue sin contemplar nada en el comité de dirección. “No se ha hablado sobre eso”, responde un cargo presente en estas reuniones.

Desde la cúpula del partido contestan que “el presidente descarta hacer cambios porque está contento con el desempeño de todos sus cargos. Ahora estamos volcados en la Convención”, zanjan desde Génova pese a ser conscientes de que el ‘run run’ permanece entre los suyos.

Cambios en los órganos de dirección

Para presentar esta puesta de largo del PP, Casado sí que ha apostado por acometer cambios organizativos con la aportación de caras ya conocidas dentro del partido en sustitución de lo de siempre, los ‘think tanks’ de cabecera de la formación.

Así el pasado mayo, el líder del PP sustituyó a su ‘gurú’ de cabecera, Pablo Hispán, diputado por Granada y que ya trabajó con Mariano Rajoy en la Moncloa, por Diego Sanjuanbenito, parlamentario en la Asamblea regional de Madrid y amigo de Casado de Nuevas Generaciones.

La carrera de Sanjuanbenito se ha desarrollado en el Ayuntamiento, cuando Ana Botella era alcaldesa, y en etapas diferentes en la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes de presidentas. Su perfil, defienden desde la cúpula del partido, es “polifacético” ya que en esta Convención también aportará sus conocimientos de su etapa como delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Los populares quieren empezar a dar pasos en su “perfil verde” y no dejar a la izquierda que se apropie de esa bandera. Por ello, también estos días contarán con mesas temáticas, la primera se celebró este lunes sobre sostenibilidad y crecimiento y en ella participaron Pedro Barato, presidente de ASAJA; Juan Costa, exministro de Ciencia y Tecnología; Isabel García Tejerina, exministra de Agricultura y Medio Ambiente y Daniel Lacalle, secretario de Economía del PP.

El presidente quiere iniciar este “cambio de ciclo” que en su opinión se ha abierto tras el arrollador triunfo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid reforzando también a sus asesores y se ha apoyado en nuevas caras como la de Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, dedicada a la defensa del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la regeneración institucional. Y la de Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional para elaborar la renovada línea ideológica del partido.

Este jueves será el turno de una de las coordinadoras y ‘fichaje’ que apunta alto en la Convención como el de Edurne Uriarte (catedrática de Ciencias Políticas), que participará este martes en la mesa ‘Unidad nacional y estado autonómico frente al nacionalismo’ junto a los ex dirigentes de Cs y Vox, Juan Carlos Girauta y Alejo Vidal Quadras y el diplomático y escritor Juan Claudio de Ramón.

Recelos de anteriores dirigentes

En el PP todos aplauden los cambios, todos menos los que tienen alguna ilusión/expectativa de que suene su teléfono y Casado les llame o los altos cargos pertenecientes a anteriores gobiernos populares y que todavía no han contado con ellos.

En estos ‘cónclaves’ nunca faltan los dirigentes que aspiran a que Casado llame a su puerta o los que ya se han ofrecido y se ha rechazado la propuesta o no se les ha devuelto la llamada. “Me ofrecí a Casado pero me escuchó y no me volvió a llamar”, desvela un veterano del partido que apuntó alto en el Gobierno de Rajoy.

Desde sus actuales ocupaciones, critican que Casado tenga un “equipo débil” o que no cuente con anteriores cargos como el exministro José Manuel Soria, experto en asuntos energéticos; Fátima Báñez para temas de empleo o Cristóbal Montoro de cara a los Presupuestos.

Desde la atalaya de haber pasado por Moncloa, estas voces inciden en que Casado debería ser “más contundente” y “dejarse de amplificar la guerra en la derecha”. “El enemigo es Sánchez”, recalcan.