Ex dirigentes de Cs y Vox participarán en la convención del PP

El Partido Popular abrirá su Convención Nacional a dirigentes de Cs y de Vox como Juan Carlos Girauta y Alejo Vidal-Quadras para “ensanchar el partido a derecha e izquierda”. Esa es la consigna de los populares para vender el concepto de ‘transversalidad’ de la izquierda.

Pablo Casado se verá arropado por los principales líderes del PP Europeo, pero también por ex políticos que han participado en otras formaciones a nivel nacional e internacional.

La principal idea en ensanchar la base se constata con la asistencia de un centenar de fundaciones, ‘think tanks’, organizaciones, colegios profesionales y, sobre todo, con la sociedad civil.

La figura de Albert Rivera será sustituida por Girauta y Vidal-Quadras, quienes participarán en mesas de debate junto a Pablo Casado pero, desde la organización ya explican que no condicionarán la línea del partido, ni mucho menos, sino que de esas mesas se efectuará un cribado con las ideas más importantes a la hora de ser acogidas por los populares.

El PP alarga su Convención una semana y estará cargada de actos por algunas comunidades terminando con el plato fuerte que será Valencia.

Para asegurarse la presencia de los ex presidentes José María Aznar y María Rajoy, Pablo Casado se ha encargado personalmente de revisar el calendario y contar con ellos por separado con su participación en diferentes actos. El martes participará Rajoy en Valladolid, mientras que Aznar lo hará el jueves en Sevilla. Asimismo, también participarán sus ministros, Román Escolano, Juan Costa, Josep Piqué, Fátima Báñez e Isabel García Tejerina.

Casado cambia a Ayuso por Sarkozy

Sin duda, el plató fuerte y la ‘gran comidilla’ será Madrid. Hasta este jueves, los populares no habían desvelado qué planes guardaba Casado para la capital, a sabiendas de la ausencia de Ayuso por su viaje a Nueva York.

La presidenta de la Comunidad sí acudirá al cierre de la Convención en Valencia, pero no podrá estar en el acto del próximo miércoles que se celebre en su tierra.

Isabel Díaz Ayuso asistirá los últimos días de la Convención Nacional del PP en Valencia. Foto: EFE

Según desvelan fuentes populares a Economía Digital, la propia Ayuso se ofreció a realizar un vídeo para que se proyectase en la pantalla del acto, pero desde la organización rechazaron la idea.

Así y con todo, Casado cambiará a Ayuso por la presencia del ex presidente francés Nicolás Sarkozy, condenado el pasado mes de marzo por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Otro de los platos fuertes será el acto de Cartagena el viernes donde tomará la palabra Anders Fogh Rasmussen, ex secretario general de la OTAN y ex primer ministro de Dinamarca.

En el plano internacional y a lo largo de estos días también asistirán el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, el canciller de Austria, Sebastian Kurtz, el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario, Margaritis Schinás, el ex secretario general de la OTAN o el presidente del PPE, ex primer ministro de Polonia y del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Asimismo, estarán los ex presidentes de México y Colombia, Felipe Calderón y Andrés Pastrana, respectivamente, y el ex primer ministro de Portugal y ex presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.

Desde el mundo empresarial y los sindicatos acudirán el ex secretario de Estado y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, la ex secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, y el ex secretario general de CCOO, José María Fidalgo. Y tampoco podían faltar los economistas Daniel Lacalle, Lorenzo Bernaldo de Quirós y Fernando Fernández.

Así como otros referentes en distintos ámbitos como la profesora e investigadora Mira Milosevich; en Medicina, Pedro Guillén o el historiador Manuel Álvarez Tardío. Del mundo de la cultura participarán el director de cine Iñaki Arteta y la directora y bailarina Aída Gómez.

Tal y como han avanzado fuentes del PP esta Convención va a suponer “la mayor convocatoria lanzada en la historia reciente del partido con la participación de la sociedad civil”.

“Todo el partido, con sus presidentes regionales y provinciales a la cabeza, se va a volcar en esta semana y fortalecerá una alternativa moderada y reformista que recupere la fortaleza institucional, la propiedad económica y la libertad e igualdad que ha deteriorado la coalición PSOE-Podemos”, apostillan desde el PP.