Gamarra carga contra Sánchez por la amnistía: «Se ha convertido en juez y parte»

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, afirmó este viernes en el marco del Foro de la Nueva Comunicación que la ley de amnistía «debiera decaer», tras ser rechazada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, y aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se ha convertido en juez y parte».

Así lo declaró Cuca Gamarra a los medios de comunicación antes de que comenzara el encuentro informativo que organizó en Madrid Nueva Economía Fórum con el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, con motivo del 35 aniversario de Servimedia.

«Creo que está claro que esa ley debiera de decaer sólo por lo que pasó la pasada semana en el Congreso. No es que no tuviera los votos suficientes, es que fue rechazada por el Pleno del Congreso, y, por tanto, no debiera de volver ahí. Eso es lo que el Partido Popular está exigiendo en un cumplimiento del reglamento», manifestó.

«Y, por otro lado, hay algo claro, debiera decaer por voluntad política porque lo que no debe seguir adelante es algo que lo único que está buscando es situar a una serie de personas, porque de ellos depende Pedro Sánchez para seguir el poder, al margen y por encima de la ley», subrayó.

Criticas a Sánchez

Asimismo, Gamarra criticó «las últimas declaraciones que escuchamos de Pedro Sánchez, donde ya se ha convertido en juez y parte, donde da instrucciones a los jueces sobre cómo deben de calificar, cuando en España como democracia que es, sólo los jueces pueden determinar qué hechos son o no son constitutivos de un delito».

«Ahí lo que está detrás es situar a una serie de personas, única y exclusivamente por tener una ideología, por encima de la ley», recalcó.

«Aquí no se habla de perseguir una ideología, sino que personas individuales, tengan la ideología que tengan, tienen la obligación de cumplir las leyes y por tanto ser tratados ante la ley», apostilló.