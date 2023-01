El PP acusa a Sánchez de evitar enfrentarse a Podemos y le responsabiliza del fiasco de la ley Montero

La ley del Solo sí es sí impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha provocado -de nuevo- tensión en el Gobierno. Después de que más de 200 presos se hayan beneficiado de una rebaja de la condena, el Ejecutivo aseguró este sábado que revisará el texto en las próximas semanas para evitar los efectos negativos . Y para el Partido Popular hay un claro culpable de este fiasco: Pedro Sánchez. El nuevo portavoz de los populares, Borja Sémper, ha acusado al presidente de mantenerse al margen de esta polémica para evitar un choque con su socio. «La ley se puede cambiar y si no se cambia es porque Sánchez no quiere, no quiere enfrentarse a Podemos», ha afirmado.

El que fuera portavoz del PP en el Parlamento vasco ha pedido al jefe del Ejecutivo que atienda el clamor social y rectifique la ley Montero ya que, según ha expresado este domingo en declaraciones a los medios en San Sebastián, Podemos «vive en la ortodoxia y en la ausencia de humildad y capacidad de rectificación». «Esto ya no es solo un problema de podemos -ha aclarado- es un problema de Sánchez, un problema del Gobierno que afecta al conjunto de la sociedad española».

a portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra (2i),junto al presidente del partido en el Pais Vasco, Carlos Iturgaiz (3i), y el portavoz para la campaña electoral, Borja Sémper (c). EFE/Juan Herrero.

El PP pide que se modifiquen los efectos negativos de la ley para que no beneficie al agresor sexual y cumpla su pena. «Esta es nuestra línea roja», ha aseverado. «A partir de ahí estamos dispuestos a escuchar y debatir, pero ya no hay tiempo ni dudas, no se puede marear la perdiz», ha sentenciado. Sémper ha criticado que existen informes del ministerio de Justicia que alertaban sobre las consecuencias negativas de esta ley. «Solo tienen que hacer caso a sus propios técnicos», ha lamentado. «No hay más cera que la que arde», ha apostillado.

“Quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales, quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad” Borja Sémper

“Quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales, quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad”, ha aseverado. En este sentido, ha vuelto a tender la mano a Sánchez para acometer una modificación de esta norma, con los votos de los representantes del PP en ambas Cámaras y partiendo de la reforma legal registrada por su formación en el Congreso de los Diputados. “El daño con esa ley ya está hecho y de lo que se trata es de que no se siga causando más daño”, ha recalcado.

El PP da la patada a Vox

Con la vista puesta en las elecciones, no solo en las municipales y autonómicas de mayo, sino también en las generales de diciembre, el PP hace gala de su centralidad. «Queremos que los espacios templados tengan un reflejo político y es el espacio que ocupa el Partido Popular y Alberto Nuñez Feijóo», ha indicado Sémper. Y ha agregado: «No creemos que el futuro de España se pueda sustentar influenciado por minorías radicalizadas«.

«No creemos que el futuro de España se pueda sustentar influenciado por minorías radicalizadas»

Así, a la vez que pone distancias con el que hasta ahora ha sido su socio en muchos de los gobiernos regionales, Vox, también lanza un dardo a la sintonía del PSOE con partidos como Podemos, ERC o Bildu. «No podemos permitir que España viva al albur de minorías radicalizadas«, ha puntualizado. Para concluir, el portavoz del PP ha asegurado que Feijóo desplegará su proyecto de centralidad a lo largo de los próximos meses y, «si es posible, también en los próximos años desde el Gobierno».