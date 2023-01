Irene Montero cede ante la presión del PSOE: el Gobierno modificará la ley del ‘Solo sí es sí’ 

Irene Montero cede a la presión del ala socialista del Gobierno y modificara la ley del ‘Solo sí es sí’ después de que más de 200 presos se hayan beneficiado de una rebaja de la condena. El Ejecutivo de coalición da marcha atrás y revisará el texto de esta norma en las próximas semanas para evitar los efectos negativos de esta ley impulsada por el ministerio de Igualdad, según ha adelantado este sábado La Vanguardia.

La noticia llega un día después de que Montero optara por continuar ignorando los errores. Al ser preguntada por este tema durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Crisis por los últimos asesinatos machistas de este viernes, la responsable de Igualdad aseguró que la ley era “solida”.

«Lógicamente compartimos la preocupación que tiene la sociedad por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no corresponden con el decreto de la Fiscalía, ni con el espíritu y la voluntad del legislador», añadió la ministra, que evitó valorar las críticas que ha recibido desde la izquierda, como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena o la candidata a la misma alcaldía por Más Madrid, Rita Maestre.

La ministra de Igualdad, Irene Montero. EFE/ J.C. Hidalgo

Lo que ha motivado este cambio, según ha explicado el citado diario, es que los socialistas no estaban dispuestos a que un error como este, en año electoral, pudiera perjudicarle en las urnas por no atajarlo a tiempo. Desde Moncloa se avisó que era imprescindible una modificación e incluso el PSOE estaba dispuesto a imponer esta reforma si Montero no actuaba.

Sin embargo, no hay garantías que un retoque surta efecto. En España, los jueces tienen la obligación de aplicar aplicar siempre la norma más beneficiosa para el reo de todas las que han estado en vigor.

Igualdad llevará a cabo la reforma

La reforma se llevará a cabo por el propio ministerio de Igualdad, liderado por Montero, en coordinación con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Así se evita una crisis mayor. Sin embargo, ni Montero ni Díaz han explicado cómo será esta modificación.

La intención del ejecutivo es frenar los reproches que han recibido en todas las direcciones. La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena aseguró que el hecho de no corregir la ley del ‘solo sí es sí’ era una actitud de «soberbia infantil» e hizo hincapié que el Boletín Oficial del Estado (BOE) «está lleno de rectificaciones».

También reprochó la posición que ha adoptado la ministra de igualdad de «no tocar» la norma, a lo largo de una entrevista en la que se pronunció acerca de las rebajas de penas a violadores tras la entrada en vigor de la polémica ley de garantía integral de la libertad sexual.