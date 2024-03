La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, anunció este martes que su formación ha ampliado el objeto de la comisión de investigación sobre el llamado ‘caso Koldo’ para poder incluir también las ramificaciones del caso, y no descartó que convoquen a comparecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez, por el rescate a Air Europa por 475 millones de euros.

«No descartamos a nadie. Todas las personas que estén implicadas de alguna manera en esta trama comparecerán. Los traeremos a rastras si es necesario», afirmó en una comparecencia ante los medios en la Cámara Alta tras la Junta de Portavoces cuando fue preguntada sobre esta cuestión.

El PP rechazó así de nuevo desvelar a quién citará a la comisión de investigación hasta ver qué explicaciones da el Gobierno al respecto. No obstante, sí abre la puerta a citar a la mujer de Sánchez al añadir en su iniciativa que, además de «los contratos públicos realizados durante la pandemia de Covid-19 relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre», se investigarán «otros posibles casos de corrupción derivados de la trama investigada en la ‘Operación Delorme'».

Este paso se produce después de conocer por los medios de comunicación los distintos encuentros que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, habría mantenido con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia -matriz de Air Europa-, y Víctor Aldama, uno de los empresarios «clave» en el caso ‘Koldo’. Estas reuniones coincidieron temporalmente con el rescate de la aerolínea.

García no entró en el detalle del caso, pero sí anunció que su partido ha ampliado el alcance de la comisión de investigación para poder esclarecer las ramificaciones y «que el Gobierno no encuentre ninguna grieta por la que escapar». «Se amplía el objeto porque inicialmente estaba acotado a la intermediación de Koldo García, pero no es el ‘caso Koldo’, no es el ‘caso Ábalos, es el ‘caso PSOE'», aseveró.

La comisión de investigación se debatirá en el próximo Pleno de la Cámara Alta el martes 12, avanzó García, que no descartó que soliciten la comparecencia de Pedro Sánchez y de su esposa, Begoña Gómez.

«Escapismo» de Sánchez

Por otro lado, denunció que «el presidente Sánchez practica el escapismo» y «no acude al Senado a la sesión de control», y deploró que «la última vez que pisó el Senado fue el 16 de mayo del año pasado, hace más de nueve meses».

«Parece ser que Sánchez se ríe del Senado, se ríe de los españoles y la verdad es que es una falta de respeto más del Gobierno a las instituciones que representan a los españoles», recalcó, y agregó que a la ausencia del líder del Ejecutivo se suma «la ausencia de ocho ministros».