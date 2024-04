La prensa internacional se hace eco de la posible dimisión de Sánchez

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pilló ayer a más de uno por sorpresa, después de que anunciase en una carta abierta a la ciudadanía que iba a cancelar durante unos días su agenda pública. De esta manera, señaló, se propone reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la interposición de una denuncia contra su esposa, Begoña Gómez. Con todo, indicó que comunicará su decisión en una comparecencia pública el próximo lunes, 29 de abril.

Cabe recordar que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios a raíz de la denuncia de Manos Limpias. El presidente del Gobierno no solo lamentó el ataque «sin precedentes» contra su esposa, sino que también acusó a los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, de ser «colaboradores necesarios».

Reacciones de la prensa internacional

La noticia ha traspasado fronteras, con multitud de medios de comunicación de otros países que se han hecho eco del anuncio de Sánchez. Una clara muestra de ello es el periódico Le Monde. El rotativo francés lleva en un espacio de su portada la noticia ‘El presidente español, Pedro Sánchez, dice reflexionar sobre su dimisión, después de la apertura de una investigación por corrupción contra su esposa’.

También recoge la noticia el diario francés Le Figaro. ‘España: con su esposa investigada, el presidente Pedro Sánchez dice reflexionar sobre su dimisión’, reza la pieza en la que también se incluyen fragmentos de la carta enviada por el también secretario general del PSOE: «Necesito parar y pensar».

‘Pedro Sánchez dice que valora dejar el Gobierno español y cancela su agenda’, titula el diario portugués ‘Expresso’, quien también ahonda en que el presidente del Gobierno ha optado por anular sus compromisos de los próximos días para «poder reflexionar y decidir qué camino seguir».

En Inglaterra, la cadena pública británica BBC lleva la noticia ‘»Necesito parar y reflexionar»: el presidente español, Pedro Sánchez, anuncia que se plantea dimitir tras iniciarse una investigación a su esposa’, mientras que el periódico The Guardian indica que el líder del Ejecutivo «considera dimitir mientras su esposa es investigada».

«El presidente del Gobierno español considera abandonar mientras su mujer afronta una investigación por corrupción», informa el medio financiero The Financial Times, que también lleva en portada la noticia en su edición digital. «El presidente español considera dimitir mientras su mujer afronta una investigación», ha optado por titular The Times, que también ha recogido en el interior de la noticia que el líder del Ejecutivo ha comunicado su decisión en una «emotiva carta».

El anuncio de Sánchez también ha llegado a diarios del otro lado del océano Atlántico. Mientras que la edición en español de The New York Times ha situado la noticia en la segunda posición de su portada, con el titular ‘Pedro Sánchez plantea su renuncia’, la agencia de noticias financieras Bloomberg comunica ‘El español Sánchez dice que está considerando dimitir como presidente‘.