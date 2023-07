El programa de Feijóo incluye una reforma integral del sistema fiscal si el PP gobierna tras el 23J

Faltan menos de 20 días para las elecciones generales del 23J y este martes el Partido Popular ha presentado su programa: una especie de contrato

con los españoles, en palabras del propio presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, en el que propone un total de 365 medidas para la

reconstrucción económica, social e institucional con el que se pretende abrir un nuevo tiempo en España.

El programa electoral, que viene precedido de un mensaje de Feijóo en el que expone la oportunidad que se abre en España de iniciar un verdadero cambio a partir del 23 de julio, se estructura en cinco grandes bloques, cada uno con sus objetivos y propuestas, en donde se abordan un compendio de reformas, iniciativas y compromisos para dar solución a los problemas que demandan los ciudadanos. El primer bloque se denomina “Crecer de forma sostenible” ; el segundo, “Cuidar y prosperar”; el tercero, «Regenerar y Respetar»; el cuarto, «Servir», y el quinto y último, «Liderar e Influir».

Ante un auditorio lleno de la cúpula del partido y los grupos parlamentarios, además de cargos empresariales afines al partido, como la exministra de Empleo Fátima Báñez, Feijóo ha expuesto que sus «compromisos están aquí, escritos, y se entregan a todos los ciudadanos para que juzguen lo que queremos hacer si ellos quieren y que nos juzguen si lo hemos hecho”.

Las medidas económicas

Así, en el plano económico, las propuestas más interesantes van desde facilitar la financiación de pymes «permitiendo el acceso de fuentes

de financiación alternativas a la bancaria» a aprobar una «reforma integral de las políticas activas de empleo basada en la ampliación y mejora de la calidad de la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección al trabajador desempleado», pasando por llevar a cabo un alivio fiscal inmediato a las familias mediante la reducción de la tarifa del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros y el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal.

Quizás el planteamiento más potente al que se compromete el PP si gobierna a final de verano es realizar una reforma integral del sistema fiscal «con criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo». A esto se une la intención de hacer una auditoría, que implicará la evaluación de los fondos europeos, así como de los hitos y

objetivos. «Pondremos en marcha la cogobernanza de los fondos y aumentaremos su transparencia».

No son las únicas. También destacan la ampliación del silencio positivo como regla por defecto en la relación con la Administración, el diseño de un plan contra el desempleo femenino que reduzca a la mitad de la legislatura la brecha de participación en el mercado laboral, la aprobación de una ley de desarrollo rural para todo el territorio nacional, además de una mejora de la fiscalidad específica en el medio rural o la implantación de un PERTE para el sector turístico y la elaboración de una ley turística.

Feijóo también se ha marcado como objetivo proponer un Pacto de Estado sobre la Vivienda que cuente con la participación e implicación de las comunidades autónomas y entidades locales. «Pondremos un programa de avales destinado a jóvenes de hasta 35 años, promoveremos la vivienda social y movilizaremos suelo público», reza el programa electoral. Del mismo modo, se generalizará el sistema de ventanilla única, se acordará una reforma del sistema de financiación autonómica y local o se pondrá en marcha un Plan de Robotización de la Administración y reforzarán los recursos de ciberseguridad.

Derogar el Sanchismo, no revanchismo

Feijóo, que a efectos prácticos ha hecho un discurso de investidura en la presentación del programa, ha avanzado que hará un “profundo ejercicio de reconstrucción de la unidad nacional y señala que su objetivo es “pasar página de esta etapa, recuperar el sosiego y dejar atrás los líos, los sobresaltos y las divisiones”.

«Quiero gobernar para corregir los errores del actual Gobierno. Sin ninguna duda. Todos y con toda claridad. Derogar el sanchismo implica derogar leyes y medidas equivocadas. Que no han sido pocas. Pero no quiero gobernar para practicar revanchas de ningún tipo. Me presento para ganar Sánchez. Contundentemente, pero no para vengarme», ha afirmado el presidente del PP.

De hecho, ha hecho una alusión a las críticas que ha recibido tras anunciar que no revertirá la reforma laboral aprobada esta legislatura por el Gobierno de Pedro Sánchez y diseñada por la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y candidata a las generales por Sumar, Yolanda Díaz, y limitarse a «acometer los ajustes que se acuerden con los agentes sociales y económicos». «Seremos un Gobierno justo, no uno revanchista. Seremos un Gobierno sereno, no uno vengativo. Es que el cambio también es esto», ha justificado Feijóo.

También ha asegurado que, si consigue ganar las elecciones el próximo 23J, pedirá al PSOE y a su futuro líder, si no continúa Pedro Sánchez, que le dejen gobernar, de negarse, llamará a «todos y cada uno de los barones para que le convenzan». ¿Por qué? Porque Feijóo insiste en que tratará de encontrarse con «el PSOE que fue, con el que el sanchismo ha anulado» y confía que regrese «con el sentido de Estado y la capacidad de llegar a acuerdos» que considera que el país necesita. A sus ojos, Sánchez «tiene el modelo» de José Luis Rodríguez Zapatero y él prefiere el modelo de socialismo de Felipe González.