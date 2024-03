El PSC tienta a ERC con pactos y Aragonès lo califica como «el partido del no»

Lluïsa Moret, viceprimera secretaria del PSC, ha asegurado que no adoptarán una postura «sectaria» ni vetarán a aquellos que compartan cierta afinidad ideológica con el PSC en los posibles pactos tras las elecciones catalanas del 12 de mayo.

En una entrevista con Europa Press, Moret destacó que el PSC siempre está «abierto al diálogo con todos», tal como ocurre en otras instituciones como la Diputación de Barcelona, donde ella misma preside y que el PSC gobierna junto a ERC, Comuns JxIgualada e Impulsem Penedès.

Si no hay mayoría, habrá pactos

En este sentido, enfatizó que en la actualidad no es apropiado hablar de pactos, ya que la prioridad de los socialistas es lograr una amplia mayoría en el Parlament.

«Trabajaremos incansablemente para alcanzar el mejor resultado y una mayoría amplia. Después, seguimos una línea donde no vetamos, no somos sectarios; nos centramos en el diálogo, en los acuerdos, como hemos demostrado con los gobiernos que hemos formado hasta ahora», dijo.

Una campaña sin confrontaciones

Moret ha señalado que una de las líneas impulsadas por el líder del PSC, Salvador Illa, es precisamente el diálogo, la negociación, el acuerdo y el pacto, y ha sostenido que quieren ejercer una campaña electoral positiva, «no destructiva ni confrontar a nadie».

Ha expresado que el partido salió de su 15 Congreso, celebrado los días 15, 16 y 17 de marzo, «con un proyecto fuerte, con un PSC cohesionado, preparado para gobernar, que tiene claro cuál es la hoja de ruta» y ha defendido el liderazgo absoluto que, a su juicio, tiene Salvador Illa.

«Lo que necesita en estos momentos el país es un Govern fuerte, que sea ambicioso y que tome decisiones para afrontar los problemas y los retos que tiene Cataluña. Y creemos que se tiene que hacer con este marco, el de unir y servir», ha expresado.

Desafío de Aragonés

ERC sabe que el rival a batir en las elecciones catalanas no es Junts sino el PSC, y hacia ellos se dirigen los principales dardos de sus dirigentes como el presidente del Govern, Pere Aragonès.

Aragonès ha caracterizado al PSC como «el partido del no» y ha cuestionado qué alternativas presentan los socialistas para Cataluña más allá de simplemente rechazar propuestas como la del nuevo modelo de financiación propuesto recientemente por el gobierno catalán.

«Dicen que no a la financiación singular, dice que no al referéndum, decía que no a la amnistía y al traspaso de Rodalies hasta hace cuatro días (…) Además que decir que no para no molestar a Moncloa, ¿cuál es su propuesta?», ha dicho Aragonès en declaraciones a los periodistas.

Aragonès evita hablar de pactos

Tras visitar la Fira Medieval de Hostalric (Girona) y la sede del Ayuntamiento de esta localidad, Aragonès ha reclamado que durante las próximas semanas, de cara a las votaciones del 12 de mayo, se hable de «propuestas» como la que su ejecutivo lanzó sobre la financiación de Cataluña.

Aragonès dijo «desconocer» cuáles son los planteamientos a este respecto de los socialistas y de Junts. También ha evitado hablar sobre encuestas recientes y eventuales pactos postelectorales: «Mi objetivo es tener mucha más fuerza de la que he tenido en esta legislatura para poder hacer todo lo que no nos han dejado hacer los otros partidos políticos».