PSOE y Podemos se enfrentan por el juicio pendiente a Puigdemont

No estaba en la agenda ni en el debate político, pero unas reflexiones de Ione Belarra sobre el regreso a España de Carles Puigdemont han provocado un nuevo enfrentamiento entre PSOE y Unidas Podemos. La ministra de Derechos sociales quiere que el expresident pueda entrar en el país sin ser juzgado, algo que ha descartado de forma tajante María Jesús Montero

En una entrevista en Rac1, Belarra no sólo había defendido públicamente el retorno a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica, sino también el de los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín. “Que ellos puedan regresar es norma. No es normal que no estén en España“.

La titular de Derechos Sociales, además, defendió que los independentistas puedan plantear en la mesa de diálogo el autogobierno y un referéndum pactado, porque lo ve “enormemente legítimo”.

Horas después, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto de manifiesto su desacuerdo con esas declaraciones: “El interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado, como ha dicho siempre”.

Leer más: PSOE y Podemos se enfrentan por las vacunas a los jugadores de la Selección

Asimismo, también ha hecho referencia a la reforma del Código Penal por los delitos de sedición. “Ya sabe que el ordenamiento jurídico español data del siglo pasado y que está absolutamente fuera del contexto de lo que son las democracias desarrolladas en el marco de los países vecinos”.

Así pues, ha señalado que el propósito del Gobierno es “homologar ese delito al resto de los que existen actualmente en los códigos penales“.

Leer más: Campo admite que los indultos solo podrán ser parciales

Montero ha señalado que el Ministerio de Justicia “ya ha contestado en varias ocasiones que está trabajando en esa reforma, no solo en la parte que tiene que ver con la homologación a nivel europeo de los delitos de rebelión y sedición”.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda ha garantizado que “ese trabajo es concienzudo” y que “también va a ir acompañado de otra reforma muy importante para este Gobierno como es la del ‘Sí es sí’, donde tenemos que seguir trasladando que la prioridad es la lucha contra la violencia de género”.