Campo admite que los indultos solo podrán ser parciales

Juan Carlos Campo ha salido este miércoles en defensa de los indultos. El ministro de Justicia, que es quien tiene la última palabra sobre la concesión de esta medida de gracia a los presos independentistas, ha admitido en la sesión de control al Gobierno que estos solo podrán ser parciales.

Este es el único límite que marca la ley una vez que el tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, se ha mostrado en contra de esta medida. “No hay obstáculo legal ninguno”, ha afirmado. Y ha añadido que tan legal es la “concesión como la denegación” y que la ley marca que el indulto se puede otorgar por razones de justicia, equidad o utilidad pública”.

El veredicto final del Gobierno está al caer. Según adelantó el ministro Miquel Iceta, la idea es que Justicia se pronuncie al respecto antes del verano, es decir, en las dos próximas semanas. Y una vez que la decisión esté tomada, Campo ha asegurado que él mismo comparecerá en el Congreso para explicarla.

Como no podía ser de otro modo, la derecha ha dejado claro este miércoles en el hemiciclo su total rechazo a esta medida. En concreto, Inés Arrimadas ha acusado al Gobierno de aprobar los indultos por “instinto de supervivencia” y de haber abandonando “a los constitucionalistas en Cataluña”.

Arrimadas se enfrenta a Campo

“¿Tenemos que aceptar resignados que el Gobierno nos vuelva a vender por cuatro votos en el Congreso?”, ha preguntado la líder de Ciudadanos. Ante estas acusaciones, Campo le ha preguntado qué piensa proponer para “restañar las heridas enormes que existen en la sociedad catalana.

Campo ha tenido que escuchar también las duras críticas del portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, quien le ha acusado de “pisotear la ley”. El popular ha advertido de que quedará “como uno de los padres de la mayor traición al pueblo español” y ha afirmado que no tiene sentido apelar a la responsabilidad del pueblo español cuando el Gobierno se dirige a un callejón sin salida.



El Ejecutivo, ha dicho, debe elegir “entre la ley o quien quebranta la ley”. “Me preocupa que acuda a esa mesa (con la Generalitat) con los pantalones a la altura de la zona rotular”, ha añadido.

El PP culpa al PSOE de aprovechar los indultos para fines políticos



También sobre los indultos ha sido interpelada la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien el diputado del PP Carlos Rojas ha preguntado sobre las críticas de la presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs, a las fuerzas armadas. “Diga alto y claro que no está de acuerdo con los indultos. Diga claro que no se pueden producir porque usted sabe no puede aplicarse el derecho de gracia con fines políticos, es un fraude”, le ha pedido Rojas.



Robles, que ha dicho que desconocía las palabras de Borràs, ha elogiado al Ejército y ha criticado que el PP se muestre como “paladín de la Justicia” cuando no renueva el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “por razones puramente partidista”.



“Tengan sentido de Estado, no jueguen con la Justicia, no utilicen los indultos, no tengan como rehén al CGPJ. Cuando ustedes renueven entonces tendrán autoridad moral para hablar de otros temas”, ha concluido.