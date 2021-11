PSOE y Unidas Podemos cierran un acuerdo para derogar la ‘ley mordaza’

El PSOE y Unidas Podemos han cerrado un acuerdo definitivo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ‘mordaza’. Las presiones del Partido Nacionalista Vasco (PNV) para acabar con la normativa han precipitado que se acelere uno de los compromisos que quedaban pendientes del pacto de legislatura.

Los partidos de la coalición presentarán de forma conjunta la próxima semana sus enmiendas a la reforma, que ya había planteado la formación nacionalista. Un gesto más en plenas negociaciones para armar una mayoría suficiente con la que sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El nuevo texto acordado acabará con algunas de las partes más polémicas de la ley que aprobó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy, como las referencias a las devoluciones en caliente de los migrantes que acceden de forma irregular a España. Su situación se abordará a partir de ahora en una normativa sobre extranjería.

El Partido Socialista y Unidas Podemos han acordado eliminar las sanciones por asistir a manifestaciones no comunicadas, siempre que no provoquen desórdenes públicos. También se eliminarán las multas por grabar a los policías durante las protestas y se rebajarán las sanciones por el resto de infracciones.

La vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido una las primeras en celebrar la decisión a través de su cuenta oficial de Twitter. “Hoy hemos llegado a un acuerdo progresista para su derogación y recuperaremos libertades públicas y derechos que nunca debimos perder“, ha afirmado.

La Ley Mordaza fue aprobada unilateralmente en 2015 por el Partido Popular.



El Gobierno acelera el fin de la ‘ley mordaza’ en plenas negociaciones parlamentarias

La decisión de acelerar la presentación de esta enmienda conjunta se ha producido en un momento clave en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algunos de los socios habituales del Gobierno, como el PNV o ERC, ya habían urgido a la coalición a cumplir con su compromiso a las puertas del debate definitivo sobre las cuentas.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha sido en las últimas semanas uno de los más críticos con la demora del Ejecutivo. “La Ley Mordaza sigue amordazada. Otro día de la marmota”, advirtió en Twitter tras el último paso a un lado del Gobierno.

La enmienda conjunta es el segundo paso adelante que da el Gobierno para cumplir con su programa ante las presiones de las formaciones nacionalistas, después del compromiso que han suscrito los dos partidos para acabar también con la reforma laboral de 2012. Otro asunto que los socios de Sánchez han puesto sobre la mesa en la negociación presupuestaria.