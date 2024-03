Puente lamenta la «resistencia» de quienes no quieren que se esclarezca el caso Koldo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó este viernes sobre el ‘Caso Koldo’ que están tratando de «arrojar claridad y luz a una situación en un escenario difícil» porque, «cuando uno intenta esclarecer algo, se va a encontrar con la resistencia de quienes no quieren que se esclarezca».

Así lo indicó en su intervención en un encuentro organizado por Cadena SER Valencia, en el que no descartó nuevos ceses en su departamento tras la salida del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.

Puente señaló que éste es el único cese que estaba «justificado» con «la información que tenemos hasta ahora», ya que «ha defraudado la confianza» debido a que en una contestación a un organismo de control «se faltaba a la verdad en la narración de los hechos».

El ministro afirmó que «en este escenario no podemos mantener la confianza en esa persona» y advirtió de que «el resto se irá viendo». Subrayó que lleva apenas tres meses al frente del ministerio y no tiene «ninguna vinculación personal con quienes hoy siguen en algún puesto y que también estaban en esa época», por lo que «si hay alguna indagación que me lleve a la conclusión de que esas personas no merecen la confianza del actual del ministro serán cesadas».

Preguntado por las críticas del PP, Puente calificó de su reacción de «sobreactuación» y apuntó que es «sorprendente» que en la próxima sesión de control al Gobierno en el Congreso no haya ninguna pregunta dirigida a él. En su opinión, «cada vez que me preguntan, no les sale muy bien, entonces están empezando a aprender».

Sobre cómo ha vivido la situación del exministro, José Luis Ábalos, reiteró que ha experimentado «bastante dolor» y criticó que hay personas que «no están a la altura del partido al que pertenece y de lo que le debe».

Amnistía

En relación con el acuerdo para la Ley de Amnistía, reiteró que lo están haciendo por «convicción» y por la «normalización de la situación política» de Cataluña para que aquellos que se salieron «del carril» retornen a él y «dentro» defiendan «lo que consideren oportuno», porque «defender la independencia de los territorios de este país nunca ha sido ilegal», sino que es «legítimo dentro de los cauces democráticos, que es lo que no hicieron en el año 2017».

Ante las amenazas de los partidos independentistas sobre la autodeterminación, reclamó «distinguir el ruido de las nueces» ya que, en su opinión, son «conscientes de que aquel camino que emprendieron es un camino que no tiene salida», por lo que tiene «muchas dudas de que lo vuelvan a reiterar».

Además, señaló que «la autodeterminación no es como la amnistía, en la que bueno hay un margen de discusión respecto a si cabe o no en la Constitución» porque esta «no la contempla». En cambio, sobre la autodeterminación «nadie se puede llamar a engaños» porque «dentro de nuestra Constitución no es posible someter a deliberación de una parte de España su separación del resto de España», algo que está «muy claro».

Acerca de la legislatura, recalcó que la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es agotar el mandato y señaló que la fragmentación parlamentaria se debe a lo que han votado los ciudadanos. «Han elegido un parlamento fragmentado y lo que no podemos hacer es como esto es difícil como esto exige una gestión compleja pues vamos a elecciones otra vez y así hasta que salga el resultado que algunos quieren», indicó.