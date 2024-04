Puigdemont esquiva el debate con Aragonès y propone repetir la coalición independentista

Carles Puigdemont, líder de Junts en las elecciones catalanas del 12 de mayo, prefiere evitar un debate con el presidente catalán y candidato de ERC Pere Aragonès. «No hemos de hacer un cara a cara, hemos de trabajar codo con codo».

En una entrevista con el diario Ara recogida por EFE, Puigdemont expresó que, en caso de ganar las elecciones del 12 de mayo y existir una mayoría independentista, su primer paso sería contactar a Aragonès para buscar la formación de un gobierno estable.

Puigdemont quiere repetir el frente independentista

Puigdemont también mencionó que si se repitiera la misma situación aritmética que en 2021, con el PSC liderando seguido de ERC, y aún existiendo mayoría independentista, JxCat buscaría nuevamente “formar parte de un gobierno independentista”.

Asimismo, instó a los republicanos a clarificar si también buscarían esta opción o preferirían un tripartito con socialistas y comunes.

Las amenazas al socialismo

«Todavía no he oído ninguna posición rotunda de ERC de que no negociarán con el PSC«, ha enfatizado Puigdemont, que ha advertido a los socialistas de que JxCat «retirará el apoyo al Gobierno español» si hacen una «jugada sucia» como la que, según ha denunciado, llevó a Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona en detrimento de Xavier Trias, sumando los votos de PP y Barcelona en Comú.

Puigdemont ha enfatizado la necesidad de «restaurar la unidad» dentro del independentismo, la misma unidad que permitió el referéndum unilateral del 1-O.

Para las elecciones del 12 de mayo, está convencido de que su liderazgo sobre ERC puede ser significativo.

«Probablemente en estas elecciones pase una cosa que hace muchos años que no pasa, que es un desempate en este empate técnico que hay en el mundo independentista, que nos ha paralizado», ha reiterado Puigdemont, que ha reprochado a ERC que hasta ahora haya creído «mucho más en la desunión» entre fuerzas independentistas.

Retomar el procés

Según Puigdemont, para concluir el ‘procés’ es crucial retomar desde donde se dejó en 2017, con el objetivo de «dar seguimiento a la declaración legal del Parlament», en referencia a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.

Sin embargo, el dirigente de Junts ha indicado que para que esto sea factible, es necesario «crear las condiciones que actualmente no existen», entre las cuales destacan «la unidad y un buen gobierno».

Uno de los retos que quiere afrontar, ha dicho, es la «refundación en la que se encuentra Cataluña»: «Hemos de levantar la mirada y hacer cambios profundos desde la administración para acabar con esta telaraña burocrática, la situación de la lengua catalana, pasando por la demografía, la sanidad, los servicios sociales…».

«Estamos realmente tocando fondo en aspectos críticos del país, entre todos hemos de levantar Cataluña», ha puntualizado.