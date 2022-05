Puigdemont se reunió con un «emisario de Putin» el día antes de declarar la independencia

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tuvo un encuentro el 26 de octubre de 2017 con el ruso Sergey Motin, el «emisario de Putin», el exdiplomático Nikolay Sadovnikov y catalán Jordi Sardá, implicado en una presunta estafa por la venta de gas a Ucrania. Esta reunión sucedió un día antes de proclamar la independencia en Cataluña, el 27 de octubre de 2017, suspendida por el Tribunal Constitucional el 31 de octubre y anulada el 8 de noviembre.

Así lo confirma el exsecretario de relaciones internacionales de Convergències, Víctor Terradellas, en una investigación conjunta de El Periódico y los medios Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP), Bellingcat, Irpimedia (Italia), Istories (Rusia) y Il Fatto Quotidiano (Italia).

Según Terradellas, en este encuentro ofrecieron a Puigdemont ayuda económica de millones de dólares, y supuestamente, ayuda militar. A cambio, los rusos pedían poner en marcha un sistema de criptomonedas en una Cataluña independiente. Según la investigación, el emisario ruso llegó a Puigdemont a través de Terradellas y con la intermediación de Sardà.

En 2018, según los mensajes de Terradellas recogidos en la investigación, él y Sardà estuvieron gestionando una transferencia de bitcoins que los rusos estaban dispuestos a aportar. Para probar que el dinero que le prometieron era real, Sardà le entregó a Terradellas un supuesto certificado de valores por valor de 500.000 millones de euros, que se ha verificado que es falso.

Sadonikov, el «enviado» de Putin

Sadonikov, presentado como el «enviado» de Putin, ejerció para la Unión Soviética en Roma entre 1984 y 1987 y después fue cónsul adjunto en Milán desde 1991 hasta, al menos, 1995, primero para la URSS y luego para Rusia. Según los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Sadonikov aparecía como asesor en el departamento de planificación de política exterior en 2007 y no la abandonó hasta 2018. Por lo que en 2017, en pleno conflicto entre España y Cataluña, Sadonikov fue asesor del ministerio, en el que tenía un papel importante en la estrategia política exterior.

Asimismo, los periodistas de la investigación, vieron en dos ocasiones como en un informe de un servicio secreto detalla que Sadovnikov era conocido como el «intermediario oficioso de Moscú» en Siria e Irán, donde también habría consolidado su papel como asesor de políticas exteriores. Por otro lado, en el ámbito empresarial, era socio de una compañía rusa de proyectos de inversión y director de Onava Energy.

Sadovnikov confirma el viaje a Barcelona

Sadovnikov, confirmó su viaje a Barcelona por aquellas fechas, aunque dijo «no recordar» a quién conoció porque no habla español. «No sé con quién me reuní, ni los nombres de esas personas». En este sentido, se le ofreció mostrar la foto de Puigdemont, pero Sadovnikov argumentó que había perdido memoria tras haber tenido el covid. Asimismo, aseguró que no tenía nada que ver con «la política, la economía o los acontecimientos en Cataluña».