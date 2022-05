Renfe denuncia al colectivo que llama a colarse en Rodalies Catalunya: «Cometen fraude contra todos»

Renfe carga contra los manifestantes que se han colado este miércoles en una de sus estaciones como protesta por la falta de inversiones en el transporte ferroviario catalán. La compañía pública de transportes ya ha avisado que tomará medidas legales contra los manifestantes y, además, ha lanzado un mensaje contra los manifestantes. «Cometen fraude contra todos» al no pagar el precio del billete, aseguran.

«Rodalies de Catalunya (Cercanías) es un servicio público que pagamos entre toda la ciudadanía con los impuestos, que financian estos servicios, se usen o no», explican. Y añaden: «Si alguien se cuela está cometiendo fraude contra todos nosotros» porque «el título de transporte incluye en su precio el seguro obligatorio de pasajeros».

«Entendemos que los pasajeros puedan protestar y reclamar mejoras en el servicio, por eso disponen de una multitud de canales para hacerlo», insisten.

Además, la compañía pública de transporte ferroviario asegura que se está haciendo un gran esfuerzo de inversión para mejorar el servicio de Rodalies. «Una muestra son las actuaciones que se realizan en el corredor mediterráneo, La Sagrera, Sant Andreu Comtal, Molins de Rei o Mollet Sant Fost, entre otros.

Denunciarán a los pasajeros que se han colado

La primera acción de los manifestantes ha tenido lugar este miércoles, cuando aproximadamente unos 50 jóvenes pertenecientes al colectivo ‘Batec’ han bloqueado los tornos de entrada a la estación de tren de Arc de Triomf en la ciudad de Barcelona y han entrado sin pagar.

En este caso, Renfe denunciará a los que han tomado parte en esa acción reivindicativa. No obstante, la agrupación también ha anunciado una nueva acción de cara el próximo 11 de mayo, que consiste en dejar de pagar el billete de entrada a las estaciones de ferrocarril.

«Hasta que Madrid no pague, nosotros no paguemos», reza su lema, que protesta contra el «mal funcionamiento» del servicio, con retrasos diarios que «perjudican a miles de personas». «La Renfe en Cataluña es un desastre y tiene responsables, desde 2008 el Estado no ha ejecutado ni el 24 % de las inversiones presupuestarias previstas«, ha criticado una de las portavoces del movimiento, Maria Antònia Dols.

«Que no paguen, que ya lo han hecho suficientemente en los últimos años», ha remarcado Oriol Sales, otro de los portavoces del colectivo Batec, quien también ha apelado a la «creatividad» para burlar los controles de paso.

Por su parte, Renfe ha anunciado que de cara al próximo 11 de mayo trabajará junto con la ATM, la Generalitat, los Mossos d’Esquadra y los cuerpos de Policía Local para evitar que prospere la acción de los manifestantes tienen programada para ese día.