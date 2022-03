Ribera descarta ahora limitar el precio de la luz a 180 euros el MWh

Menos de una semana después de que Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, anunciase que propondrían poner un límite al precio de la luz, el Gobierno ha aparcado esta idea de poner un límite al precio de la luz en el mercado mayorista de 180 euros/megavatio hora (MWh). Así, según han confirmado este lunes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, se encuentran trabajando en otras opciones que permitan concitar mayor unanimidad en el ámbito de la UE.

No obstante, no han detallado en qué consisten esas otras opciones, en las que dicen que el Ministerio está trabajando intensamente desde hace días. Y es que después de avanzar la semana pasada las pretensiones de establecer un límite al precio de la luz, con lo que no contaban Ribera ni Moncloa era con la fuerte contestación que recibió la filtración de la noticia.

Y es que patronales industriales, asociaciones de consumidores, expertos y hasta el propio gestor del mercado eléctrico avisaron de que intervenir el mercado estableciendo precios máximos podría desestabilizar aún más la factura y supondría, al final, perpetuar una referencia de precios históricamente alta en España. Además, la rectificación también se produce en plena ronda de reuniones de Pedro Sánchez para defender la intervención del mercado eléctrico a pocos días de la reunión de líderes europeos.

El Gobierno español defendía hasta ahora limitar el precio máximo al que puedan ofertar las centrales eléctricas de gas o, como segunda opción, sacarlas directamente del mercado. Esta segunda opción sería mejor vista por los países del norte de Europa, contrarios a establecer normas contrarias al libre mercado.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro portugués de Medioambiente y Acción Climática, João Matos Fernandes, avanzaron la semana pasada que propondrían ese tope de 180 MWh en el mercado diario mayorista para evitar el efecto del encarecimiento de la electricidad sobre empresas y familias. Sin embargo, mientras se da todo este ir y venir de medidas, la realidad es que la luz sigue aumentando su precio.

El precio de la luz sube este lunes

Así, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista sube este lunes casi un 11%, hasta los 229,71 euros el megavatio/hora (MWh), pero se mantiene por quinta jornada consecutiva por debajo de la cota de los 250 euros/MWh, en torno a la cual se ha estabilizado desde el fin de semana pasado. De esta manera, el precio de la luz para este lunes es 22 euros mayor que los 207,11 euros/MWh de este domingo, según datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Sin embargo, es habitual que el precio del mercado mayorista sea más bajo el fin de semana por el descenso de la demanda de las grandes empresas. En comparación con hace justo un año, el precio del ‘pool’ para este lunes será un 658,62% superior a los 30,28 euros/MWh del 21 de marzo de 2021