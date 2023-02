Robles niega el envío de tropas españolas a Ucrania que insinúa Podemos

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado tajantemente el envío de tropas a Ucrania en respuesta a las manifestaciones de Ione Belarra, que ha calificado de «carentes de cualquier sentido», a la vez que ha considerado que la titular de Derechos Sociales «de su área conocerá mucho, pero de otras áreas no conoce nada».

En concreto, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, ha afirmado en los últimos días que la estrategia de España en la guerra en Ucrania ha sido «un error» que ha «contribuido a la escalada bélica» y se preguntó si el «siguiente paso» sería mandar soldados españoles a combatir.

Leer más: El Gobierno manda tanques Leopard a Ucrania pese al rechazo de Podemos

«La OTAN no se va a implicar», ha afirmado Robles en declaraciones a La Sexta, en las que ha dicho desconocer «las razones ocultas» por las que Belarra ha hecho esas manifestaciones que «ni se corresponden con la realidad, ni es un escenario posible, ni se va a dar nunca», según recoge Efe.

En esta línea, Robles ha defendido que de las áreas del Gobierno en las que no se conoce es preferible «tener la prudencia de no hacer ningún tipo de consideración», como, asegura, hace ella. Y, sobre la vía diplomática en la que insiste Podemos en sus discursos, ha afirmado que «no se puede olvidar que se intentó por todos los medios que la invasión no se produjera» y ha advertido de que en materia de paz no admite lecciones de nadie.

Preguntada por si España va a enviar cazas a Ucrania, Robles ha respondido que una de las posiciones claras del Gobierno español y de todos los aliados es «trabajar conjuntamente y ser muy discretos». «Tenemos un enemigo enfrente, Putin, y no vamos a dar ningún tipo de datos, no vamos a explicar lo que se va a enviar», ha asegurado, mientras los aliados coordinadamente toman una determinada decisión, que es lo que «se está haciendo en este momento».

Podemos asegura que «hay un precedente»

También este lunes, Podemos ha insistido sobre un eventual envío de tropas a Ucrania, afirmando que hay antecedentes con otras decisiones que no se iban a tomar y finalmente se tomaron: «Ni creemos ni dejamos de creer, pero hay un precedente» porque no se iban a enviar tanques y se hizo.

De esta manera, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha respondido en una rueda de prensa en la sede del partido en Madrid a las afirmaciones de este domingo del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, descartando «absolutamente» que soldados españoles puedan participar en la guerra y afirmando que cualquiera que quiera hacer creer o pasar el mensaje de que hay alguna planificación de envío de tropas está lanzando «un auténtico bulo».

Leer más: El PP exige convocar el pacto antiyihadista y que Robles comparezca por los tanques para Ucrania

Si bien los morados no se dan por aludidos en relación con estas palabras del ministro dirigidas a ellos, Fernández ha insistido en que el Ejecutivo ha dicho cosas relacionadas con la invasión de Rusia que no se iban a hacer y han acabado sucediendo. Por eso, ha subrayado que enviar tropas sería «un craso error y un desatino» porque acrecentaría más la escalada militar, una opinión en línea con los mensajes de advertencia que ha venido dando la secretaria general del partido, Ione Belarra, previniendo sobre un eventual despliegue de soldados españoles.