Rueda afirma que Galicia ha dado «un frenazo en seco a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas»

El presidente del PP de Galicia y vencedor de las elecciones de este domingo, Alfonso Rueda, afirmó este lunes que en las elecciones de ayer «dijimos claramente que Galicia le daba un frenazo en seco a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas», tras lograr la quinta mayoría absoluta de su formación en la región.

Así lo consideró en Santiago de Compostela durante su intervención junto al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras la Junta Directiva Autonómica del PP de Galicia.

Alfonso Rueda señaló que «Galicia le ha enviado también un mensaje a España muy claro, cuando todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba pasando aquí, cuando había todo tipo de teorías, cuando había todo tipo de deseos y cuando había todo tipo de pronósticos, creo que ayer dijimos claramente que Galicia le daba un frenazo en seco a Pedro Sánchez y a sus socios nacionalistas».

«Ni queremos ni vamos a admitir chantajes, por supuesto que ni queremos ni vamos a admitir privilegios, no los pedimos para nosotros, pero no vamos a admitir que se les den a los demás, queremos igualdad entre todas las comunidades de España y por lo tanto también igualdad hacia Galicia, nada de privilegiar a unos para perjudicar a los demás», subrayó.

«Queremos dignidad»

«Al final lo que queremos es, nada más y nada menos, que Pedro Sánchez, que los nacionalismos, que el independentismo lo entienda: queremos dignidad para Galicia, y es lo que vamos a defender por encima de todo y ayer mandamos ese mensaje contundente», remarcó.

«Conseguimos superar también ese intento de separarnos, de levantar esos muros entre los gallegos buenos y gallegos malos», aseveró Rueda, y agregó que «no se levantó ningún muro afortunadamente a pesar de que, probablemente, a ellos les hubiera gustado, a pesar de que probablemente esa era la estrategia».

«La gente votó en libertad, con tranquilidad, ‘con sentidiño’, y os digo que ahora, más que nunca, me siento más obligado a gobernar para todos, los más de 700.000 que me votaron, y también los que no, gobernaré para todos desde el primer momento», apostilló.