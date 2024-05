Sánchez anuncia que reconocerá al Estado palestino y acusa al PP de “mimetizarse con el discurso xenófobo de la ultraderecha”

Pedro Sánchez ha regresado a Cataluña en el primer acto político tras las elecciones catalanas, donde ha respaldado a Salvador Illa de cara a las negociaciones por su investidura y ha apoyado a Teresa Ribera en la precampaña de las elecciones europeas.

Allí ha dicho “no rehuimos a los conflictos”, y ha anticipado que “España va a reconocer al Estado palestino, y lo anunciaré antes las Cortes el próximo miércoles”

Críticas al PP y Vox

Como ha sido habitual en las presentaciones del PSOE, Sánchez ha aprovechado el discurso para equiparar al PP con Vox, al considerar “en lo único que se ponen de acuerdo la derecha en Madrid, en Cataluña y en todo el país en mimetizarse en el discurso xenófobo de la ultraderecha”.

Previamente, había puntualizado que “resulta esperpéntico escuchar al PP decir que murió o no murió el procés, en Cataluña dicen que sí y en Madrid dicen que no. En la campaña (catalana) no hablaron de amnistía y en Madrid convocan manifestaciones”.

Para Sánchez, “Feijóo y Abascal miran al proceso independentista con añoranza, porque cuando gana la convivencia se quedan sin discurso”.

El presidente de Gobierno se refirió al encuentro de partidos de ultraderecha organizado por Vox en Vistalegre (Madrid), del que dijo que han elegido España “porque representamos como sociedad todo lo que ellos detestan, que es el feminismo, la justicia social, el Estado de bienestar y la democracia”.

“A todos ellos les digo que les ganamos las elecciones generales, las autonómicas del 12 de mayo en Cataluña, y les ganaremos las europeas el 9 de junio”, ha afirmado.

Apoyo a Ribera

En el Palacio de los Congresos de Cataluña, en Barcelona, el acto del PSOE también contó con el alcalde barcelonés Jaume Collboni, la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera y el líder del PSC Salvador Illa.

Mirando a la candidata socialista a las elecciones europeas, Sánchez ha reconocido que “ha sido difícil prescindir de Teresa Ribera”, de quien ha destacado “cuando las empresas eléctricas se estaban forrando con el precio de la luz, fue la primera que dijo de aplicar impuestos a esos beneficios caídos del cielo. Se plantó ante los poderosos para apoyar a los trabajadores”, ha añadido.

El secretario general del PSOE ha calificado a Ribera como impulsora de la “transición energética justa” y ha admitido que la partida de La Moncloa a Bruselas “para mí es un roto. Pero ponemos nuestro mejor activo porque queremos la mejor Europa”.

Illa llama a ganar en las elecciones europeas

Previamente, el dirigente del PSC Salvador Illa ha enfatizado que, con la victoria socialista el 12M, «Cataluña ha apostado por la convivencia, dejando atrás el odio; ha apostado por el diálogo, dejando atrás el monólogo; y ha apostado por la colaboración, dejando atrás la confrontación».

A una semana que se inicien la campaña por las elecciones europeas, Illa ha subrayado que estos comicios «quizás son los más importantes desde la fundación de la UE» y ha advertido que el proyecto europeo «está en riesgo».

«Quien lo dude que mire hoy y mañana lo que ocurre en Madrid, el discurso de odio que reúne en Madrid a (Javier) Milei, (Giorgia) Meloni, (Marine) LePen, (Viktor) Orbán, ese discurso del miedo a que se destruya todo», ha subrayado.

Por ello, ha llamado a «decir no» al discurso del odio el 9J, igual que en las elecciones catalanas y en las pasadas elecciones generales.