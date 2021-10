Sánchez claudica con las medidas urgentes de la luz: “Europa lleva un ritmo diferente”

Pedro Sánchez se ha resignado ante la decisión del Consejo Europeo de aplazar hasta diciembre la posible adopción de medidas para paliar la crisis energética en el seno del bloque comunitario. El presidente del Gobierno ha dado por bueno el encuentro, aunque no ha sido capaz de conseguir el apoyo de sus homólogos para aplicar con carácter urgente nuevas políticas.

“Nos hubiera gustado ir un paso más allá pero entendemos que los avances en Europa llevan un ritmo diferente”, ha afirmado el líder socialista en rueda de prensa desde Bruselas.

El Gobierno lleva semanas planteando a Bruselas un paquete de políticas para atajar la escalada de precios de la luz que incluyen la revisión del funcionamiento del mercado comunitario de la electricidad, la creación de una reserva estratégica de gas para comprar conjuntamente en los mercados del extranjero o la revisión sobre la especulación en la emisión de CO2.

Pedro Sánchez ha explicado que sus reivindicaciones han entrado dentro de la agenda de los 27, aunque no se debatirán hasta la próxima cumbre del mes de diciembre. El presidente ha mostrado su “satisfacción” por introducir estos objetivos en la conversación, aunque ha matizado su euforia: “Yo no he dicho que sea estupendo, he dicho que es un avance”.

Europa convoca una reunión extraordinaria con los ministros de energía

Tras la reunión del Consejo Europeo, ahora el debate continuará en el bloque comunitario con una reunión extraordinaria de los ministros de energía que tendrá lugar el 26 de octubre y la presentación de varios estudios encargados por la Comisión Europea sobre las medidas de la luz que verán la luz a mediados de noviembre.

A la espera de una respuesta comunitaria, Sánchez se ha comprometido a seguir tomando decisiones para proteger tanto a los consumidores como a la industria de alza de la luz que encadena diez días por encima de la barrera histórica de los 200 euros por megavatio hora.