Sánchez evita a los empresarios españoles en su viaje preelectoral a EEUU

La fecha ya dejaba poco lugar a dudas: la misma noche de la pegada de carteles y pistoletazo de salida oficial de la campaña electoral de las municipales y autonómicas del 28-M, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, iba a ser recibido en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense, Joe Biden. Y así será: el rol internacional que ha venido explotando el socialista desde que arrancara esta legislatura y que tendrá su colofón con la presidencia de turno europea es la mayor baza a explotar por parte de Sánchez, que, si bien ahora se enfrenta en mayo a una prueba de fuego, tiene su propio examen en diciembre. Y piensa poner toda la carne en el asador.

Por eso, el tono de la visita, además de lo puramente institucional, es marcadamente electoral. Así, el Consejo de Ministros aprobó hace unos días la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de EEUU. Fuentes del Gobierno reconocían a Economía Digital que es un paso más para «calentar el ambiente» de la visita. De hecho, esta condecoración premia a personas que contribuyen a favorecer las relaciones de amistad y cooperación entre la nación española y el resto de la comunidad internacional.

Eso sí, según han confirmado fuentes de la Moncloa a Economía Digital, este viaje se hará sin empresarios. No es la primera vez, pero dada la coyuntura económica actual llama poderosamente la atención. España aún no ha recuperado formalmente el nivel de PIB previo a la crisis del Covid-19, tan sólo «prácticamente», como se esmeran en recordar fuentes del Consejo de Ministros. Y esta oportunidad no es cualquiera: Estados Unidos es el segundo socio comercial de España fuera de la UE tras Reino Unido, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, actualizados a abril de 2023.

Lo que sí se hará en los próximos días será firmar bilateralmente el acuerdo para el despliegue de otros dos destructores en la Base Naval de Rota (Cádiz) que se sumarán a los cuatro que los estadounidenses ya poseen y que se pactó durante la celebración en Madrid de la cumbre de la OTAN el pasado mes de junio. El texto conjunto del contrato está ya avanzado y la idea es llegar a Washington con los deberes hechos.

Qué representa EEUU para España económicamente

En 2022, EE.UU. representó el séptimo destino de las exportaciones españolas de bienes (14.769 millones de euros, un 21,10% más respecto a 2020 y un 4,7 % del total), y el cuarto proveedor de España (17.090 millones de euros, un 21,62% más respecto a 2020, y un 7,4 % de las importaciones totales).

Tanto en 2021 como en 2020, con datos de balanza de pagos, EE.UU. fue el cuarto país por ingresos por exportaciones españolas de servicios (7.454 millones de euros y 5.953 millones de euros, respectivamente) y el cuarto país por pagos por importaciones españolas de servicios (4.464 millones de euros y 4.260 millones de euros, respectivamente).

Por su parte, EE. UU. es el primer inversor en España con 95.291 millones de euros (18,76% del total) en términos acumulados no ETVE a 2020, con participación de cerca de 2.900 empresas estadounidenses entre inversiones directas e indirectas, entre las que contribuyen a crear 228.811 empleos.

Estados Unidos es también el primer destino de la inversión española en el exterior (17,29% del total) con una posición de inversión que se sitúa ya en 80.471 millones de euros no ETVE a 2020, en la que participan 391 titulares españolas en 750 empresas estadounidenses que contribuyen a crear 90.500 empleos en EE. UU., indicando la apuesta de las empresas españolas por este gran mercado. España aparece en el décimo puesto mundial como país inversor en Estados Unidos.

En la mesa, política internacional

Sin embargo, parece que nada de esto está aún en la agenda de Sánchez. Su equipo incluso no confirma la duración del viaje. Sólo alegan que la invitación del presidente de EEUU permitirá que ambos mandatarios aborden el «genuino interés de ambas partes en fortalecer su cooperación en América Latina y Caribe».

Otro de los asuntos a tratar será cómo hacer frente juntos a retos globales como la emergencia climática y la defensa de la democracia y de un orden internacional basado en reglas. Además, el propósito de Sánchez es exponer ante Biden las líneas generales de la próxima presidencia del Consejo de la UE, que España asumirá el 1 de julio.