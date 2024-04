Feijóo advierte a Sánchez que «nadie está por encima de la ley

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha liderado las críticas del presidente de Gobierno de tomarse un periodo de reflexión para decidir su futuro político ante las denuncias contra su esposa Begoña Gómez

El líder de PP ha considerado una «frivolidad inaceptable» que el presidente del Gobierno se haya tomado cinco días para reflexionar sobre una posible dimisión y ha dicho que es un insulto a los votantes».

«Ha dicho que se toma cinco días para pensar en si mismo y lleva cinco años pensando en si mismo. Basta ya. Ningún español puede abandonar y eludir sus responsabilidades y mucho menos el que ostenta la presidencia del Gobierno», ha dicho Feijóo en rueda de prensa tras afirmar que en España nadie está al margen de la ley.

En una conferencia de prensa, el presidente popular consideró -como otros dirigentes del PP- que el anuncio de Sánchez realizado ayer a las 19:00 es «una operación de supervivencia política» que calificó como «un espectáculo adolescente», que lleva a que España esté protagonizando «un bochorno internacional».

Para Ayuso, Sánchez «no debería seguir un segundo más»

«No se atreva a tocar al poder judicial, no crea que va a seguir minando el orden constitucional impunemente», ha advertido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la vez que ha lamentado que Sánchez se encierre para planear «cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la prensa independiente».

Para Ayuso, en la comparecencia en la que el presidente del Gobierno dará a conocer si se mantiene en el cargo o no, ha augurado que continuará «echando gasolina y rompiendo la convivencia», por lo que la dirigente madrileña ha opinado que no debería continuar «ni un segundo más».

«El papel de víctima no funciona ni interesa a nadie», ha zanjado antes de descartar que se plantee entrar en esta «lloriquería» porque está «muy comprometida» con su labor al frente de la Comunidad de Madrid y con España.

Mazón piensa que hay una estrategia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha considerado que no puede evitar pensar que el anuncio de Sánchez «tiene que ver con una estrategia». Que la Comunidad Valenciana no merezca su reflexión sí me preocupa», ha agregado ante los medios.

El jefe del Consell ha apuntado que lo que «más le interesa» de Sánchez es «que acabe el ninguneo en la financiación a la Comunitat Valenciana». «Es sobre lo que me gustaría que hubiera reflexionado, no en cuatro días sino en cuatro años. Llevamos años esperando esta reflexión y no se produce. Me preocupa la gente que necesita atención sanitaria, de educación, las personas mayores, la salud mental…», ha manifestado.

Rueda ve una planificación política en la reflexión de Sánchez

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha mostrado convencido de que la decisión del presidente del Gobierno «responde a una planificación y a un interés personal». A su parecer, lo que debería haber hecho Sánchez ante la denuncia contra su mujer es brindar las explicaciones oportunas y hablar con claridad.

«Ni España ni Galicia se merecen esto», ha afirmado para después lamentar: «Que el presidente de un Gobierno, de una nación decida y anuncie que se va a tomar cinco días de reflexión, de desaparecer, y después decirnos a todos lo que va a hacer con su futuro no me parece serio en absoluto».

Fernández Mañueco critica que Sánchez anteponga su interés personal

También ha criticado el giro de guión de Sánchez el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha considerado que «no se puede esconder la cabeza cuando las cosas van mal». Tras afearle que ponga «su interés personal por encima» de los intereses del país, ha asegurado que España sufre un «daño gravísimo» en su reputación.

A su juicio, el periodo de reflexión abierto por el también secretario general del PSOE representan «cuatro días libres para pensar qué es lo que tiene que hacer cuando se ve asfixiado por la corrupción». Con todo, ha zanjado: «El tiempo de Sánchez se ha agotado».

Azcón cree que «hay un truco» por detrás

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado que el anuncio de Sánchez es «un truco que no cuela» , y ha asegurado que lo que pretende el titular del Ejecutivo es desviar la atención de los problemas del PSOE y de sus propios problemas personales.

En declaraciones a los periodistas en Teruel, el responsable del ejecutivo aragonés ha dicho que no cree que Sánchez vaya a marcharse “porque para reflexionar sobre eso no hacen falta cinco días”.

Azcón ha asegurado que le «extraña» que la pregunta del presidente sobre si merece la pena continuar «se la haya hecho ahora», y ha cuestionado si merecían la pena «los indultos o que Bildu sea un socio preferente».

Para el presidente aragonés, el anuncio de Sánchez es «un subterfugio». Ha indicado que a mentir le ha llamado cambiar de opinión y ha lamentado que quiera victimizarse haciendo pasar esta actitud por un periodo de reflexión.