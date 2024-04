Mazón, sobre el periodo de reflexión de Sánchez: «No puedo evitar pensar que tiene que ver con una estrategia»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado, sobre el periodo de reflexión abierto por el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para sopesar si deja el cargo, que no puede evitar pensar que «tiene que ver con una estrategia».

«No puedo evitar pensar que esto tiene que ver con una estrategia. Que la Comunidad Valenciana no merezca su reflexión sí me preocupa», ha afirmado el presidente valenciano a preguntas de los medios tras la firma el acuerdo de personal funcionario, estatutario y laboral para la XI legislatura con las organizaciones sindicales CSIF, UGT-PV y CCOO-PV.

El jefe del Consell ha apuntado que lo que «más le interesa» de Sánchez es «que acabe el ninguneo en la financiación a la Comunitat Valenciana». «Es sobre lo que me gustaría que hubiera reflexionado, no en cuatro días sino en cuatro años. Llevamos años esperando esta reflexión y no se produce. Me preocupa la gente que necesita atención sanitaria, de educación, las personas mayores, la salud mental…», ha manifestado.

Preguntado por la denuncia presentada por Manos Limpias y el comunicado emitido por esta organización sobre la denuncia que ha originado la apertura de la investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez en el que esta organización reconoce que dicha denuncia se basa en informaciones que no sabe si son ciertas, Mazón se ha limitado a indicar que no tiene nada que decir al respecto y únicamente ha añadido: «Los procesos judiciales son para respetarlos».