Sánchez Llibre celebra la derrota de Colau: “Lo que era la Barcelona del no al crecimiento, ahora será la del sí”

La derrota de Ada Colau en las elecciones municipales del pasado 28M ha satisfecho tanto a los empresarios que algunos hasta lo expresan públicamente. Es el caso de Josep Sánchez Llibre, que aunque ha intentado no mojarse mucho para mantenerse en un papel institucional, ha terminado celebrando el resultado del domingo porque apunta a que las políticas de Colau quedarán atrás.

En una rueda de prensa para hablar de infraestructuras, el presidente de Foment del Treball ha tratado de responder a la pregunta de cómo valoraba el resultado de las elecciones en Barcelona sin entrar demasiado en el fondo: “Lo que queremos los empresarios es que se pongan de acuerdo. Todo indica que se avecina un cambio de lo que significa Barcelona al mundo”.

Pero se ha ido envalentonando y, aunque sin decir los nombres ni de Xavier Trias ni de Ada Colau ni ningún otro candidato, ha dejado más que clara su opinión: “Hay uno que ha ganado las elecciones, otros que no, y esperemos que se pongan de acuerdo y haya un cambio de ciclo electoral, de gobierno municipal y de planteamientos. Lo que era la Barcelona del no, del decrecimiento, del no a los coches, a los aviones, al progreso, ahora será la Barcelona del sí”.

Trias ganó las elecciones municipales en Barcelona con 11 concejales, uno más que el PSC y dos más que Colau. El socialista Jaume Collboni y la propia aún alcaldesa hicieron un llamamiento a ERC para formar un gobierno de izquierdas, pero los republicanos lo descartan y hoy por hoy no hay alternativa al candidato de Junts.