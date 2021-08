El paso al lado de Alegría deja al PSOE de Aragón sin alternativa a Lambán

Pedro Sánchez se ha ido de vacaciones dejando la remodelación del Gobierno hecha. A la vuelta le espera el 40 Congreso Federal, donde también hará cambios, en especial en su Ejecutiva, y ya solo le quedarán las 17 federaciones socialistas para hacer un partido a su medida antes de que termine el año.

Sin embargo, no todos los territorios los tiene controlados. Aragón es uno de ellos, pese a haber colocado a una posible sustituta de Javier Lambán como ministra de Educación, Pilar Alegría.

Según ha podido saber Economía Digital, la aragonesa desveló, en ‘petit-comité’ y nada más ser nombrada ministra, que no optaría a la Secretaría General del PSOE de Aragón. Alegría descarta la posibilidad de plantar cara a Lambán, dando por hecho que el de Ejea de los Caballeros se volverá a presentar para revalidar su liderazgo.

Pilar Alegría, junto a Javier Lambán, en una imagen de archivo. Foto: EFE

Pero, sin duda, es la cuestión que se pregunta todo el mundo. Incluido Pedro Sánchez. De ahí que Ferraz no haya movido ficha promocionando a ningún hombre ni mujer fuerte para sustituirle. Según ha podido saber ED, Lambán se encuentra bien, siguiendo su tratamiento tras ser intervenido de cáncer de colon. “Todo ha salido bien. Eso es lo que importa y ahora toca recuperarse”, señalan desde su entorno.

El líder del PSOE en Aragón tiene la intención de revalidar su liderazgo presentándose como candidato, pero lo primero es la salud. Si el aragonés no dice lo contrario, probablemente tenga vía libre de cara al congreso regional de la formación. Todavía sin fecha fijada, fuentes socialistas de Zaragoza aseguran que “no está habiendo movimientos” de cara a este cónclave.

En un primer momento, en las tres federaciones aragonesas pensaron que el nombramiento de Alegría como ministra por Sánchez era un ‘dardo’ claro para ‘quitar’ a Lambán de en medio.

Otros piensan que, de no presentarse por salud, también habría otra candidata clara como es la actual vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mayte Pérez. Ella misma se descarta y cierra filas con Lambán para que revalide como líder y candidato.

Mientras que a los socialistas que nunca les ha caído bien Lambán, siguen insistiendo y sacando el nombre de Susana Sumelzo para animar a que se presente y lidere la federación aragonesa.

Pese a estar ya alejada de Pedro Sánchez, Sumelzo preside la Comisión Mixta de la UE, es miembro de Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y responsable de Política Municipal del partido.

El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán. Foto: EFE

Pero hasta el momento, nadie se atreve a dar el paso ni a promocionar a otras personas hasta que no se descarte Javier Lambán. Aragón y Ferraz siguen pendientes de la decisión del secretario general para mover ficha. El propio Lambán ya tranquilizó a los suyos nada más saberse el nombramiento de Alegría como ministra prometiendo que habrá “normalidad” en el proceso.

“Estos días les he visto a todos ustedes preocupados e inquietos por mi futuro personal y político. Les reconozco que me ha emocionado, me ha producido ternura, se lo agradezco sinceramente, y como sé que les preocupa los quiero tranquilizar”, señaló el líder aragonés.

“Hacía muchos años que la organización socialista en Aragón no había el grado de cohesión y unidad de en este momento e igual que desde el Gobierno estamos preparando el presupuesto, desde el partido estamos preparando un congreso, unas elecciones primarias a la secretaría general y un congreso posterior. Todo eso pasará en los meses de septiembre y noviembre y también les puedo asegurar que eso se va a producir con normalidad y con mucha previsibilidad”, explicó Lambán.

Sin embargo, aunque de sus palabras pudiera desprenderse que está preparado y dispuesto para seguir liderando el partido, no ha despejado todavía la incógnita.

“Hasta que no sean convocadas las primarias, y así he actuado en otras ocasiones, yo no he comunicado mi decisión de presentarme o no”, desvela el aragonés a los periodistas. Los socialistas aún tendrán que esperar.