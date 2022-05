Sánchez recurre al miedo a Vox para movilizar a los votantes del PSOE: «Los enemigos de Europa no están en el Kremlin»

Pedro Sánchez ha recurrido al miedo a un gobierno andaluz con Vox para movilizar a los votantes del PSOE-A. El presidente del Gobierno ha alertado que «los enemigos de Europa no están solo en el Kremlin» sino también «en España». Por este motivo, de cara a los comicios del próximo 19 de junio, ha asegurado que «lo que es un riesgo para Europa no puede ser una solución para Andalucía».

Antes de la invasión de Ucrania, Vladímir Putin ya había tratado de debilitar el proyecto europeo, «apoyando cuando no financiando» a partidos políticos que apostaban por una débil Europa, y no por una Europa más fuerte, he denunciado Sánchez en su primer acto de precampaña desde que fueron convocadas las elecciones autonómicas, acompañado por el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas.

Debilitar el proyecto europeo

El secretario general del PSOE ha asegurado que no es lo mismo que gobierne la izquierda o la suma de PP y Vox, dado que «está en juego avanzar o retroceder». En este sentido, ha afirmado que el único partido que garantiza el avance es el PSOE y el candidato socialista a la Junta, Juan Espadas.

Sánchez ha insistido en que lo que pasa en Rusia no es una disputa entre dos países vecinos, porque «lo que quiere Putin es debilitar el proyecto europeo». Por ello, ha apelado a reivindicar «todos los días, además del patriotismo con España, el patriotismo con ese proyecto europeo que se fundamenta en los derechos fundamentales de los seres humanos y en la democracia».

Dar respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía

Sánchez se ha preguntado «qué es lo que de verdad preocupa al ciudadano» y ha considerado que lo que realmente le importa es un empleo estable, un salario digno y que las pensiones estén garantizadas.

También se ha preguntado por qué «la derecha y la ultraderecha votan en contra de reducir el 60 % de los impuestos de la factura de la luz» o de ayudar al sector agroalimentario, al pesquero o al ganadero con ayudas específicas de más de 450 millones de euros.

Y ha trasladado a su auditorio el «profundo respeto» de su Gobierno al pueblo andaluz, que se puede explicitar ha dicho en cifras.

Espadas ha apelado al electorado joven

Por su parte, Juan Espadas se ha presentado en este acto político como “el nuevo presidente de la Junta” al decir, tras lo cual ha hecho un llamamiento al voto el próximo 19 de junio, porque “si votamos, ganamos, y ya está, no hay más”.

Ha restado importancia a las encuestas, para asegurar que la demoscópica está yendo “contra el voto, que es lo más sagrado”, para enfatizar: “Nos estamos jugando mucho, y lo vamos a hacer muy bien, estoy convencido”.

Además, ha negado acusaciones como “cuando nos dicen que metemos miedo, porque esto no va de miedo, esto va de elegir, entre derechos y carencias de ellos”, y ha apelado a los 350.000 nuevos votantes jóvenes, “que quiero que se impliquen con el futuro de Andalucía desde su primera oportunidad de voto”, por lo que les ha pedido “que vayan a votar por el progreso de Andalucía, por sus derechos”.