El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que las noticias que cuestionan el comportamiento profesional de su mujer, Begoña Gómez, son un «enorme bulo». También ha considerado que forman parte de la «violencia política» que, según viene sosteniendo, sufren tanto él como su familia y el socialismo.

De esta manera se ha pronunciado acerca de las acusaciones de presunta corrupción y tráfico de influencias contra su mujer en el transcurso de una entrevista en el programa ‘Al Rojo vivo’ emitido en la cadena de televisión La Sexta. A su parecer, su mujer ha actuado correctamente en el plano profesional.

«Aquí no hay caso, hay fango», ha afirmado para después apuntar que su esposa no escribió cartas de recomendación, sino «declaraciones de interés» en favor de una oferta empresarial en un concurso público y que, al final, esta propuesta no fue la seleccionada.

El líder del Ejecutivo también ha aprovechado para cargar contra los populares. En este sentido, se ha mostrado convencido que el PP le citará a él y a su mujer en el Senado con el objetivo de hacerle daño «en lo político y en lo personal».

También ha criticado que algunos medios de comunicación y «tabloides de la derecha» no critiquen o rechacen ese tipo de conductas. Con todo, ha querido puntualizar que estas actuaciones no van a «desanimarle» ni le «van a quebrar».