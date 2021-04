Sanidad comenzará a vacunar con Janssen a las personas de entre 70 y 79 años

El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que se comenzará a aplicar la vacuna de Janssen y Johnson & Johnson a los mayores de 66 años, a las personas de entre los 70 y los 79 años y a las personas en situación de alto riesgo sanitario e inmunocomprometidas.

En concreto, serán las personas con trasplante de progenitores hematopoyéticos, trasplante de órgano sólido o que estén en lista de espera para este; con enfermedad oncohematológica y con cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia citotóxica los destinatarios de este preparado.

No solo ellos, ya que las personas en hemodiálisis y diálisis peritoneal, con infección con VIH, con cáncer de pulmón en tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia, personas inmunodeprimidas, personas con inmunodeficiencia primaria y personas con síndrome de Down mayores de 40 años.

Así lo han explicado desde la institución antes de que lleguen a España las primeras dosis de esta vacuna monodosis y que está previsto que España importe hasta 5’5 millones de unidades entre los meses de abril, mayo y junio.

Se trata de la quinta actualización de la Estrategia de Vacunación, que actúa como guía de la campaña de inmunización española. En este sentido, Janssen se incorpora al catálogo de preparados inoculables en España para vacunar de forma paralela los grupos que ya cubren Pfizer y Moderna.

Sanidad también amplía el rango de AstraZeneca

Además, el Ministerio también ha avanzado que la vacuna de AstraZeneca, hasta ahora limitada entre las personas de entre 60 y 69 años, se amplíe también a los profesionales esenciales y a los mayores de 55.

De esta manera, el país retoma la vacuna con la profilaxis después de que, durante la semana pasada, se paralizara su uso en los menores de 55 años después de que la EMA detectara una relación entre la inoculación del fármaco y los episodios de tromboembolismo, un posible efecto secundario muy raro y excepcional, según la EMA.

En los casos de las personas dependientes con tutores que no quieran que se les vacune, el Ministerio ya ha avanzado que prevalecerá la decisión avalada por los expertos, por lo que, a no ser que exista una causa médica que justifique la no administración de la vacuna, no habrá opción a negarse.