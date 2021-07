Sanidad permitirá la venta de test Covid en las farmacias

Las farmacias de toda España podrán vender test Covid sin receta. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado en el Congreso de los Diputados que en el Consejo de Ministros del próximo martes, 20 de julio, el Gobierno aprobará esta medida, que permitirá la adquisición de pruebas de autodiagnóstico sin necesidad de acudir previamente al sistema nacional de salud.

El objetivo, según ha comunicado la propia ministra, es aumentar la tasa diagnóstica del Sistema Nacional de Salud; facilitar la identificación de las sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos; y poder aplicar medidas para controlar con eficacia la progresión de la pandemia.

“Es muy importante establecer medidas de autodiagnóstico, ya que la exigencia de prescripción para la venta al público constituía una barrera y es conveniente incluirlo entre los productos de autodiagnóstico autorizados para su adquisición en farmacia”, ha declarado Carolina Darias en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Además, la ministra ha querido remarcar que España volverá “a reducir la tasa de contagios como ha hecho en otras ocasiones”, aunque ha exigido a la población prudencia ante esta quinta ola de contagios “porque el virus sigue ahí al acecho de quien no está protegido”.

La venta de este test fue una polémica hace meses

La autorización para vender test Covid sin receta fue objeto de polémica hace meses, cuando varias comunidades autónomas, como Madrid, demandaron al Ministerio de Sanidad que las pruebas de antígenos estuvieran disponibles en las farmacias, una medida que en ese momento se descartó.

No obstante, el pasado mes de mayo, la ministra Carolina Darias justificó el cambio de criterio en que “hasta hace bien poco no teníamos test más que para uso profesional“, y ha sido ahora, cuando ya están en el mercado los de autodiagnóstico y se ha producido una explosión de contagios, cuando ha surgido “la necesidad de regularlo en este momento y no antes”.

Los datos de la pandemia empeoran

La pandemia continúa empeorando en España, que ha entrado ya en nivel de alto riesgo. Dentro de España, Cataluña se sitúa como la comunidad autónoma más afectada por el coronavirus, donde se ha notificado que la cifra de los contagios semanales ya es la más elevada desde la irrupción del virus.

En plena quinta ola del coronavirus, según datos del Departamento de Salud, Cataluña ha sumado en las últimas 24 horas otros 8.585 nuevos casos positivos y cinco nuevas muertes por coronavirus. Además, el número de pacientes hospitalizados ha incrementado hasta los 1.058, de los cuales, un total de 209 personas están en la UCI.