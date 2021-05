Terremoto político en el PSOE tras los pésimos resultados del partido en las elecciones madrileñas. Tal y como publicó Economía Digital, Moncloa preparó su discurso ante lo que podía pasar. Pero lo que no vio fue la pérdida de 275.000 votos en Madrid.

Una debacle mayor de la que los socialistas se esperaban ha abierto la caja de los truenos afectando, incluso, al Gobierno. Las críticas se suceden tanto desde el Ejecutivo, como desde el partido. Y el primer dedo acusador en una gran mayoría de socialistas se dirige directamente al director de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo.

Tal es el malestar que lejos de pedir “depurar responsabilidades”, como sí que piden para la dirección del PSOE-M y para el candidato Ángel Gabilondo, dirigentes socialistas y cuadros medios del partido se conforman con que Redondo no interfiera en las decisiones de Ferraz.

Fuentes críticas socialistas coinciden en que “a Pedro ya se le avisó” tras la repetición electoral. Los resultados fueron peores y el PSOE seguía en la encrucijada. Fue entonces cuando todas las culpas cayeron sobre Redondo y éste tuvo unas horas para convencer a Unidas Podemos y formar así el Gobierno de coalición.

También señalan a Ábalos

Según estas fuentes, “la historia se repite” con la moción de censura en Murcia y culpan también al secretario de Organización y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por tan “desafortunada” maniobra.

Los críticos se preguntan cómo no pudieron prever las posibles consecuencias, de la moción, en el tablero nacional y, especialmente, en Madrid. “Todo el partido era consciente de que no había candidato. Ayuso nos mataba, como así ha sido”, señalan.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, durante una rueda de prensa. Foto: EFE/PSOE/Eva Ercolanese.

Una maniobra por la que este miércoles mismo, Ábalos ha vuelto a sacar la cara asegurando que no se arrepiente de aquello. “La rentabilidad electoral no puede ser contradictoria con los principios de limpieza ética en la política. No hay esa contradicción entre la ética y la política”, defendió Ábalos en declaraciones a los medios tras participar en el homenaje del Gobierno a las víctimas del nazismo.

Además de Ábalos, fuentes gubernamentales admiten en privado que los resultados de Madrid “tendrán consecuencias en la política nacional”. Y es que en el partido también se señala a la ministra de Industria, Turismo y Comercio y vicepresidenta económica de Gabilondo en campaña, Reyes Maroto, por participar en la estrategia o al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En Moncloa temen que el no cerrar a tiempo las críticas internas acaben afectando a la figura del presidente y Pedro Sánchez ya ha adelantado la celebración para este jueves de la Ejecutiva Federal del partido para analizar los resultados tras la reunión convocada en el PSOE-M.

Fuentes críticas también recuerdan que Sánchez “ha sido el valedor de Gabilondo” en campaña y, lógicamente, su imagen está ‘manchada’. Pero reconocen que, en estos momentos, “es el mayor activo para el partido y el Gobierno” y piden, eso sí, una remodelación del Ejecutivo “en condiciones”.

Las mismas fuentes aseguran que tras la salida de Pablo Iglesias “hacen falta cambios” e incluso reconocen que varios ministros socialistas han sufrido un acusado “desgaste” y podrían ser sustituidos. Pero de haber cambios, no podrían descartarse estos movimientos en algún ministerio o en la Ejecutiva del PSOE en octubre, fecha en la que se celebrará el próximo cónclave federal. Es ahí, donde estaban dispuestos.

Los críticos insisten en “recuperar la iniciativa política” y manejar la agenda. Unas declaraciones que prefieren “no comentar” desde el Gobierno. En público, las fuentes gubernamentales niegan a los periodistas que estos comicios afecten a la labor de gobierno e insisten en que “nosotros no vamos a cambiar nuestra hoja de ruta”.

Pero en privado, la canción suena distinta cuando este miércoles la agenda oficial que distribuye Moncloa a los periodistas estaba vacía respecto a los actos del presidente del Gobierno. Nadie sabe dónde estaba Pedro Sánchez. Entre otras cosas, agregan desde Ferraz, “estará preparando la reunión” de este jueves.