Sumar asume errores en el caso Errejón, pero niega haberlo tapado

El caso Errejón continúa extendiéndose dentro de los partidos en los que había formado parte el ya exportavoz de Sumar, y cofundador de Más País y Podemos. Entre acusaciones por haberlo encubierto, la formación creada por Yolanda Díaz ha asumido sus errores y responsabilidades por no haber prevenido y detectado los supuestos comportamientos de acoso sexual y violencia machista de su hasta ahora portavoz.

En una rueda de prensa con el portavoz de la formación y ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández; la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval; y la responsable de Feminismos, Amanda Andrades, el partido ha reconocido que los protocolos de prevención y protección de víctimas de acoso y violencia sexual fallaron.

No obstante, ha negado que conocieran las acusaciones que han llevado a la dimisión del político antes de que salieran a la luz esta semana: «si las graves informaciones las hubiéramos conocido antes, Errejón habría cesado mucho antes de sus cargos», ha subrayado Urtasun.

Sumar afirma que conocieron los hechos cuando se hicieron públicos, y que entonces ya le pidieron responsabilidades al exportavoz, que reconoció la veracidad de las informaciones, por lo que le pidieron que abandonara todos sus cargos. «Cuando los hechos llegaron a la dirección de Sumar, hemos actuado con contundencia y mucha celeridad«, ha recalcado Urtasun.

También han explicado que Yolanda Díaz, que actualmente se encuentra en Colombia en un viaje institucional como ministra de Trabajo –que no ha suspendido–, ha participado en todas las decisiones que el partido ha tomado hasta ahora, y que fue la primera «en llamar a Errejón para pedirle explicaciones».

Informaciones públicas desde hace un año

Pese al reconocimiento público de las responsabilidades por no haber sabido detectar el caso, Sumar ha evitado dar nombres concretos de quién podría estar detrás de los fallos. Tampoco han cesado ni ha dimitido ningún otro cargo, más allá del propio Errejón, pues insisten que no tenían conocimiento de los hechos antes de que se hicieran públicos estos días.

El primer testimonio apareció este lunes en el Instagram de la periodista Cristina Fallarás, con el relato de una mujer que contaba los comportamientos de un «político muy conocido que vive en Madrid», al que tachaba de «maltratador psicológico» y «verdadero psicópata y verdadero monstruo».

De ese post se hicieron eco otros usuarios que señalaban directamente a Errejón, hasta que el mismo jueves en que el político dimita, la actriz Elisa Mouliaá presentaba una denuncia contra él por acoso sexual.

Sin embargo, no es la primera vez que el político recibía acusaciones por violencia machista, porque en junio de 2023 otra usuaria había denunciado en las redes sociales un episodio de acoso sexista por su parte en un concierto de Castellón, aunque este hilo fue borrado posteriormente.

Sumar ha evitado pronunciarse directamente sobre si tenían conocimiento de estos hechos, ha dicho que tendrán que analizarlo y ha reiterado que si hubieran tenido conocimiento de «las graves informaciones», Errejón «hubiera cesado mucho antes».

Protocolo no consolidado

Por otro lado, Sumar ha reconocido que han «quebrado la confianza de la ciudadanía» en su proyecto político, además de ponerse a disposición de las víctimas. También han anunciado distintas medidas en las que afirman que ya están trabajando, como continuar con el procedimiento interno para esclarecer los hechos o establecer canales y mecanismos de reparación y apoyo para las personas afectadas.

Asimismo, quieren «terminar de desarrollar y poner en marcha con la mayor celeridad» los protocolos de prevención y abordaje de comportamientos machistas –que se aprobaron en su primera asamblea de marzo, pero que, dicen, no se han consolidado por los distintos periodos electorales–, así como desarrollar un programa formativo sobre violencias machistas obligatorio para las personas que formen parte de los órganos directivos y de coordinación o que ocupen un cargo público en el partido.

Más Madrid: la diputada cesada se siente «chivo expiatorio»

Mientras en Sumar echan balones fuera sobre si conocían las anteriores acusaciones contra Íñigo Errejón, Más Madrid ha cesado a la diputada Loreto Arenillas tras su negativa a dimitir por unas explicaciones dadas en relación con las acusaciones a su cofundador.

En un comunicado, la formación ha explicado que hace un año la diputada tuvo conocimiento de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto en Castellón en los que una mujer le acusó de tocarle el culo. A título personal, Arenillas «inició un proceso de mediación con las mujeres afectadas tratando de aclarar lo sucedido«, apuntan.

El partido recalca que en ningún momento se informó a Más Madrid de ese proceso, por lo que, tras conocer la acusación en las redes sociales en 2023, se pusieron en contacto con Arenillas pidiéndole que pusiera a disposición de las víctimas los mecanismos de denuncia con los que cuenta la formación, sin recibir respuesta por parte de ellas, por lo que dieron por cerrado el caso.

Por ello, ahora aseguran que «las explicaciones que dio entonces no se corresponden con la realidad que se ha conocido durante los últimos días y horas», así que asumen «la responsabilidad de las consecuencias que esta actuación haya podido tener», y han exigido la dimisión de la diputada.

Más allá de estos hechos, el partido dice que no tenía conocimiento de «episodios similares al de hace un año, ni de los que se vienen denunciando los últimos días sobre Errejón».

En cuanto a Arenillas, que ha dejado su acta en la Asamblea de Madrid, ha respondido a su hasta ahora partido acusándole de quitarle la «presunción de inocencia», y ha asegurado que su portavoz, Manuela Bergerot, conocía el caso en 2023, pues ella misma le puso en conocimiento de los hechos, que «consideraron no elevar a los órganos del partido».

Por eso, ha subrayado que «hoy me siento chivo expiatorio para ocultar errores que, sin lugar a dudas, hemos cometido en la organización», además de negar que «jamás» haya encubierto «ningún acto de acoso ni violencia machista».

La exdiputada ha añadido que «desde que se conocieron las acusaciones por acoso sexual contra Errejón, he sido objeto de una inmensa campaña de mentiras» y ha criticado duramente a Más Madrid, remarcando que «la dirección de mi grupo parlamentario no me ha permitido ni la más mínima ocasión de explicarme«.