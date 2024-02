Tellado niega «rotundamente» que tuviera relaciones con Koldo García

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, afirmó «rotundamente» este jueves que «nunca» ha mantenido «ninguna reunión» ni «conversación telefónica» con Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos investigado por recibir comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia.

En una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, Tellado se sacudió de cualquier vinculación con Koldo García después de que el diario ‘El Mundo’ publicase una conversación entre el exasesor de Ábalos y Juan Carlos Cueto, dueño de la empresa que se adjudicó los contratos.

En la parte final del diálogo, que versa sobre los problemas que pueden surgir con el cambio de gobierno en Baleares con la salida de Francina Armengol (PSOE) por Marga Prohens (PP), Koldo le habría dicho a Cueto que había concertado una cita con Miguel Tellado para el 3 de diciembre para concertar una reunión con la administración balear. Y llega a decir: «Le estamos pidiendo la reunión a través de Alberto», aunque los investigadores no identifican a quién se refieren.

Desde el PSOE han lanzado dudas en torno a «Alberto» y apuntan al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Tellado, por su parte, habla de «estrategia de distracción del Partido Socialista» y niega reunión alguna con los implicados en el ‘caso Koldo’.

«La realidad es que el Partido Popular y Miguel Tellado nunca han tenido ninguna reunión con el señor Koldo García. No hemos tenido ni siquiera una conversación telefónica. Yo no lo conozco a ese señor de nada», declaró.

En este sentido, recordó que esa conversación se produjo cuando «ya eran conocedores de que estaban siendo investigados por la policía, por la Guardia Civil, y, por lo tanto, todo parece indicar que esas conversaciones tratan de distraer a quienes están investigando».

«La realidad es que yo puedo aseverar con rotundidad que yo no he mantenido nunca ninguna reunión con Koldo García y yo no he mantenido nunca ninguna conversación telefónica con Koldo García. Es sorprendente que yo haya podido querer ayudar a la presidenta del Congreso a librarse de un problema judicial en el que está metido conociendo que. desde que he llegado a la portavocía en el Congreso, he tratado de ser un látigo», concluyó.