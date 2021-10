‘The Economist’ ve en Ayuso la ‘Lady Libertad’ de la derecha española

Isabel Díaz Ayuso es, en opinión del diario económico de referencia internacional The Economist, la nueva esperanza de la derecha española. Este periódico le dedica este viernes un artículo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y hace un repaso tanto de su trayectoria como del efecto que sus actos y su gestión de la pandemia han tenido sobre los madrileños.

Su popularidad, según el diario inglés, va al alza. “Está en la cresta de la ola”, asegura. Incluso la compara con Pablo Casado en un artículo en el que el presidente del PP no sale bien parado. “Las propias calificaciones de Casado son malas. Por el contrario, la Sra. Ayuso es espontánea y genuina, lo que significa que aparece en los titulares”, asegura.

“Cuando los propietarios de cafés y bares de Madrid quisieron homenajear a la jefa regional, Isabel Díaz Ayuso, una vez pasados los meses más duros de la pandemia, varios ofrecieron platos a lo Ayuso, con dos huevos; una referencia al otro significado de la expresión: “Con un par de huevos””, comienza el texto.

“Madrid prospera cuando la gente se queda sola para hacer negocios, hacer con su propiedad lo que quiera y vivir como quiera”

Pero más allá de lo anecdótico, el artículo reivindica a la líder autonómica como la nueva esperanza del liberalismo. “Madrid es libertad, o no es Madrid”, ha asegurado Ayuso en declaraciones a The Economist, “volviendo al tema sin importar sobre qué se le pregunte”, aclara el medio inglés.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, durante la convención nacional del Partido Popular (PP) este sábado en Valencia EFE/Manuel Bruque

El diario le ha comprado el discurso a la líder regional del PP sobre su política económica. “Madrid prospera cuando la gente se queda sola para hacer negocios, hacer con su propiedad lo que quiera y vivir como quiera”, dice el artículo. Y aclara que al preguntar a Ayuso qué puede hacer el gobierno más allá de apartarse del camino es, de nuevo, dar a las personas más libertad de elección, como por ejemplo, con los horarios de trabajo.

El diario elogia la política fiscal de Ayuso

The Economist hace un repaso de las medidas que ha tomado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para situarse como la mayor economía regional de España. “Eliminó el último impuesto independiente de la región, convirtiéndola en la única región bajo los arreglos fiscales habituales de España que carece de tales impuestos. Elogia la rivalidad económica entre las regiones de España: “¿Cuándo la competencia ha sido algo malo?“, cuenta el periódico.

El texto también divaga sobre los liderazgos en el PP y sobre la inseguridad que muestra el partido a la hora de manejar el ascenso de “su estrella”. “Cuando dijo que se postularía para la presidencia del PP en Madrid, la dirección se sobresaltó y dijo que el partido regional debería estar dirigido por alguien que no también esté al frente de un gobierno. Ayuso bromeó: “Soy mujer y puedo hacer dos cosas a la vez”, cuenta el periódico.

“Los críticos que dicen que no es una intelectual, sin embargo, reconocen su inteligencia”

Para concluir, el The Economist elogia la trayectoria de Ayuso ya que, a diferencia de la mayor parte de los barones del partido, proviene de la clase media y ha ido ascendiendo. “Los críticos que dicen que no es una intelectual, sin embargo, reconocen su inteligencia. Otros dicen que tuvo suerte, más que brillante, de compartir el deseo de los madrileños de que no se les ordenara quedarse en casa durante la pandemia”, afirma

“Con solo 43 años, sin hijos, sin iglesia, soltera (así que “se nota que el mercado está vacío”, bromeó) e incluso con un tatuaje en el antebrazo, no es una líder obvia del tradicional partido conservador español. Pero se declara con orgullo liberal, o conservadora, diciendo que en el PP hay espacio para ambos. Madrid es su lugar por ahora. Pero los españoles están atentos para ver si su estilo tiene espacio para crecer“, zanja el texto.