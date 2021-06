Toni Cantó: “Ciudadanos ha muerto, pero Arrimadas le ha hecho un favor a España”

Toni Cantó (Valencia, 1965) lleva un mes alejado de la primera línea política. Después de su participación en los comicios autonómicos de Madrid y de especularse con su posible entrada en el Ejecutivo autonómico, el ex dirigente de Ciudadanos se ha retirado de la primera línea y asegura que está aprovechando para “desconectar”.

“El ritmo de la política es muy bestia”, afirma el actor a Economía Digital, en su primera entrevista a un medio de comunicación tras el 4M. Pero cabe poca duda de que volverá, porque “es muy bestia, pero también es muy bonito”.

Aunque asegura no tener ningún proyecto político concreto sobre la mesa, sus afilados mensajes demuestran que está muy lejos de haber pasado página: “Ciudadanos ha muerto”, “el PSC es un grandísimo problema para España”, o “Ximo Puig no se preocupa de los valencianos”. Sobre su futuro: “No lo sé y tampoco me preocupa”, dice, aunque tiene claro que su próxima aproximación será para “hacer a Pablo Casado presidente”.

Pregunta.- ¿Qué le parece el mensaje del Gobierno sobre los indultos?

Respuesta.- Catastrófico. Perdonar a los que se han saltado la ley, a los que han quebrado la convivencia y a los que han empobrecido las sociedades, demuestra que Pedro Sánchez hace cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Sánchez es un peligro y tenemos que conjurarnos entre todos para, democráticamente, sacarlo de La Moncloa lo antes posible.

P.- ¿Tiene un plan el Gobierno sobre Cataluña?

R.- El plan es quedarse en La Moncloa al precio que sea. Ya lo viví hace años en el Congreso, cuando Albert Rivera preguntó a este gobierno si iban a indultar a los políticos presos. Lo negaron y en ese momento, ya sabían que los acabarían indultando. Algunos venimos avisando desde hace tiempo. Los socialistas mintieron en las sucesivas elecciones no revelando sus verdaderas intenciones y lo terrible, una vez más, es el daño que están haciendo a España y a las instituciones, a la separación de poderes, al respeto a la ley y a todos los españoles.

P.- ¿Qué puede hacer en estos momentos el constitucionalismo?

R.- Es una situación terrible para los no nacionalistas porque el Gobierno se ha situado al lado de los que quebraron Cataluña y se saltaron las leyes. Pienso en los oprimidos a los que la izquierda ha abandonado y no permite hablar en la lengua que quieran ni educar a sus hijos, en este caso, en español. Lo que han tenido que aguantar al ver el espacio público cubierto de carteles, de lazos…

El nacionalismo estaba en horas bajas, tras el gran discurso del Rey y una gran manifestación, pero ahora Sánchez les acaba de dar un balón oxígeno abandonando a la mitad de Cataluña. Al nacionalismo no se le pueden seguir cediendo cositas para seguir contentos porque por esencia es insaciable. Ya les vemos pidiendo amnistía, independencia, que traigan a Puigdemont… El constitucionalismo tiene que seguir dando la batalla y analizar en qué hemos fallado todos e intentar cambiar esta situación.

“No creo en una mesa de diálogo en la que solo está una parte representada”

P.- ¿Cómo ha visto el papel de los empresarios estos días con los indultos?

R.- El empresariado no es ese. (El que se mostró a favor de los indultos) Esa es la cúpula que está esperando el maná europeo. La mayoría de las empresas no son el Ibex, son los autónomos, los hosteleros, los hoteleros, las pequeñas y medianas empresas que están hasta las narices de que les ‘crujan’ a impuestos. Me he reunido con ellos y ya no te piden que la Administración les facilite las cosas, sino que no les pongan problemas.

P.- ¿Qué futuro tiene la mesa de diálogo?

R.- No creo en una mesa de diálogo en la que solo está una parte representada. Además, me entristece mucho ver como la izquierda no nacionalista en Cataluña no existe. Creo que el PSC es un grandísimo problema para España y es absolutamente vergonzoso cómo el PSOE está en manos del PSC.

Yo vivo en la Comunidad Valenciana, donde se está apoyando el indulto y se está gobernando con ‘mini ERC’, que es Compromís y Podemos, y se persigue acabar con una lengua en la educación de nuestros hijos. Se persigue acabar con nuestras libertades. Es increíble que la izquierda de la Transición, que hablaba de libertad y de atacar a la censura se haya convertido en la gran censora y en un peligro para la libertad de este país, en el curita, en lo retrógrado.

Lo realmente progresista y revolucionario ahora es estar en la derecha y pelearle todos los espacios sin complejos. Este ha sido uno de los éxitos de Ayuso y por eso me vi cercano a ella, por la firmeza y el decir las cosas sin complejos.

El exdiputado de Cs, Toni Cantó, asegura a ED que la moción de censura en Murcia facilitó el ascenso de Ayuso en Madrid. Foto: David Sáez/ED

P.- ¿Ayuso es el nuevo referente del PP por encima de Casado?

R.- No. La victoria de Ayuso me emociona mucho porque ha sido lo suficientemente importante para afectar al resto de España. Es un valor que hay que darle a Isa (Isabel Díaz Ayuso) porque es una tía valiente, firme y que ha sabido aguantar una presión y unos insultos por parte de la izquierda que, ya te digo yo que no es una experiencia fácil de vivir. La opción para la Comunidad de Madrid es Isa y hay que agradecerle el efecto expansivo que ha tenido su victoria y cómo nos ha dado moral al resto de España con este vuelco en las encuestas.

Ahora hay que centrarse en Pablo Casado. A Pablo lo conozco bien. Los dos hemos sido diputados rasos y hemos coincidido en multitud de comisiones en el Congreso y hemos hecho trabajo duro de base. Está muy bien preparado. Es uno de los mejores parlamentarios que conozco en mi vida. No conozco a otro capaz de subirse al estrado y decir un discurso de más de media hora sin apoyarse en ningún papel.

Pero, sin duda, lo principal que reivindico de Casado es que es buena persona y eso es fundamental. No puedo decir lo mismo de Pedro Sánchez. La diferencia entre los dos es abismal. Pienso que Casado va a ser el próximo presidente de España y yo colaboraré para esta tarea en lo que haga falta.

P.- ¿Qué planes tiene ahora en política?

R.- Colaboraré como sea para llevar a Pablo Casado a La Moncloa. Lo digo enserio, no me faltan ocupaciones en mi vida, pero veo urgente y necesario sacar a Sánchez de La Moncloa democráticamente.

P.- ¿Se ve volviendo de nuevo a primera línea política, entonces?

R.- No lo sé y tampoco me preocupa. (Silencio y risas) Enserio. La gente no me cree cuando respondo a esto que no lo sé. A mí la política me gusta muchísimo, pero también me lo paso muy bien fuera. Me encanta la política, pero también me encanta el teatro, enseñar y muchas cosas. Doy gracias a la vida que tengo un abanico amplio de posibilidades y será lo que tenga que ser.

“Ciudadanos ya no existe. Ciudadanos ha muerto. Albert Rivera le dio una última oportunidad”

P.- ¿Cuál es el futuro de Ciudadanos?

R.- Ciudadanos ya no existe. Ciudadanos ha muerto. Albert Rivera le dio una última oportunidad al partido que Inés (Arrimadas) ha desaprovechado acercándose a Sánchez. Inés (Arrimadas), intentó hacer ver que el partido se iba a la izquierda porque, de una forma acomplejada, temía que se la relacionara con el Partido Popular. Y eso es un complejo que, en primer lugar, hay que quitarse de encima: no te puedes acercar al sanchismo, que pudre todo lo que toca. Y luego porque, tras la foto de Colón, Albert (Rivera) consiguió el mejor resultado de la historia. Por eso hay que ir sin complejos.

Con la moción de censura en Murcia, a su pesar, Inés (Arrimadas), que malgastó la última oportunidad que le dio Albert (Rivera), y hundiendo el partido, le ha hecho un favor a España, porque propició la victoria de Ayuso, el cambio de ciclo y el vuelco en las encuestas.

P.- ¿Pueden pactar PP y Vox?

R.- Por supuesto, dependiendo de cuál sea el resultado pero con toda la normalidad del mundo y sin ningún problema.

P.- ¿Sobrevivirá Podemos sin Pablo Iglesias?

R.- No me interesa. Que un partido que legitima la violencia y defiende a los golpistas esté dictando políticas en nuestro país es absolutamente preocupante. También está en marcha la operación de intentar blanquear a esa izquierda criminalizando a Podemos pero blanqueando a Más Madrid. Errejón es lo mismo que Iglesias pero vestiditos de cordero e históricamente han defendido al chavismo de la misma manera. Son un desastre.

El exdiputado de Cs, Toni Cantó, ve a Iñigo Errejón como un lobo con piel de cordero al defender lo mismo que Pablo Iglesias. Foto: David Sáez/ED

P.- ¿Cuál es el futuro del PSOE?

R.- Seguir siendo el PSOE que ha sido toda la vida.

P.- ¿Existe esperanza en el discurso de los barones críticos?

R.- A mí no me sirve porque veo a (Guillermo Fernández) Vara o a Margarita (Robles) decir no y yo cuando dije no, me fui de mi partido. La moción de Murcia y el acercamiento a Sánchez fueron la gota que colmó el vaso. También venía ya muy tocado de lo que pasó en Cataluña y de la no aceptación del tema de la meritocracia y la asunción de responsabilidades. Vi que era una mentira y me fui. A mí no me vale decir que estoy preocupado por lo que está haciendo mi partido y sigo ahí cobrando un sueldo porque, entonces, comulgas con lo que hace Sánchez y estás muy lejos de la solución de este país. Estás siendo el problema de este país.

P.- ¿En qué se diferencia el teatro de la política?

R.- El teatro suele ser una búsqueda de la verdad a través de la mentira y la política en demasiadas ocasiones oculta la verdad por medio de la mentira. Por suerte no en todos los lados.

P.- En estos tiempos tan convulsos, aconseje un libro y una película

R.- Ahora estoy leyendo mucha no-ficción. Cualquier libro de Jonathan Haidt, como La mente de los justos o La mente moderna. Me parece muy útil para conocer lo que está pasando en la izquierda en general y esa conversión en izquierda conservadora. Es un giro muy grande que me da mucha curiosidad. Y prefiero decirte una serie como la de Mare of Easttown, que es la última que me he visto y está muy bien.