La Inspección de Trabajo investiga a la Federación de Fútbol y a 16 clubes por incumplir la igualdad de género

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha abierto expediente a la Federación Española de Fútbol y a 16 clubes de toda España por posible falta de medidas de igualdad de género, como la inexistencia de protocolos contra el acoso, la existencia de brecha retributiva y la falta de planes de igualdad. De estos expedientes continúan todavía abiertos nueve por desigualdad retributiva.

Así lo especificó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, en la que señaló que las campeonas del mundo han dado no solo «una lección deportiva» sino también «una lección de democracia». «En esta semana, que es 8-M, se acabó, lo han dicho alto y claro», añadió.

Díaz explicó que se ha abierto una investigación aunque es «diferente» a las habituales porque no hay relación laboral con las futbolistas. Además, concretó que «el Madrid y el Sevilla y otros son los que mejor cumplen, pero por ejemplo el Barça y otros son sancionados porque no tienen plan de igualdad, no tienen protocolo» contra el acoso.

Asimismo, destacó que, de imponerse sanciones, serán «cantidades pequeñas porque hablamos de un proceso que es documental. Es decir, nosotros no nos podemos adentrar ahí en la relación laboral, que si pudiéramos, lógicamente las sanciones serían otras».

«Pero creo que es muy importante porque mandamos un mensaje fuerte. Se acabó, son unas heroínas nuestras deportistas, pero además la lección democrática de que en el deporte tampoco puede haber machismo», aseveró la vicepresidenta segunda.

Además, se preguntó si alguien se «imagina» que a ella le den un beso sin consentimiento en una reunión con altos responsables de la Unión Europea. A su juicio, sería «un disparate» pero en cambio en el fútbol se hizo porque hay quienes lo ven «normal».

«No podemos tener jugadoras que desplacemos por el mundo sin los protocolos de actuación como los tienen las empresas en cualquier lugar y por supuesto sin planes de igualdad», concluyó la titular de la cartera de Trabajo.