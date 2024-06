Xavier Trias dejará el Ayuntamiento de Barcelona antes de irse de vacaciones

El mismo día que se cumple un año de la investidura del socialista Jaume Collboni como alcalde de Barcelona, hay nuevos movimientos en el tablero político del ayuntamiento de la ciudad condal. Si la pasada semana se anunciaba un principio de preacuerdo para que Esquerra Republicana entrará en el Gobierno del PSC –aún pendiente de ratificar por la militancia–, ahora es Xavier Trias, presidente del grupo Junts-Trias per Barcelona, quien anuncia que dejará el consistorio antes de irse de vacaciones en agosto.

Así lo ha explicado este lunes, tras hacer un balance negativo de la situación de la ciudad después de un año del Gobierno de Collboni. Pese haber ganado las elecciones municipales de mayo del año pasado, Trias no consiguió ser investido alcalde, por lo que ya avisó que abandonaría el ayuntamiento «cuando se aclarase la situación». Y ha sido firme en su declaración: «está clara (la situación). Me iré de vacaciones sin ser concejal. Está claro que no nos quieren para nada y el futuro no se llama Xavier Trias«.

«Me dicen alárgalo, alárgalo. No. Me quiero ir de vacaciones tranquilo», ha añadido el exalcalde de Barcelona. Sin embargo, por el momento ha eludido revelar la fecha concreta en la que renunciará a su acta de concejal, aunque ha apuntado que antes de dejar de serlo le haría ilusión recibir en el Ayuntamiento de Barcelona a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.