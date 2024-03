Turull señala a Puigdemont como candidato de Junts a las elecciones catalanas del 12 de mayo

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, se ha mostrado convencido que el candidato de su formación a las elecciones catalanas que tendrán lugar el próximo 12 de mayo será Carles Puigdemont. «Iremos a por todas», ha advertido después de confiar que el expresidente catalán contará con la posibilidad de volver a Cataluña y asistir al debate de investidura que tendrá lugar tras las elecciones autonómicas.

En estos términos se ha expresado en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Parlament de Catalunya sobre la convocatoria anticipada de elecciones en la comunidad autónoma. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha optado por esta opción después de que los presupuestos de Cataluña para este año no hayan cosechado los apoyos necesarios para prosperar.

Cabe recordar que las cuentas públicas solo han recibido el apoyo de ERC y PSC-Units, mientras que no han logrado recabar el respaldo de Junts, Vox, Cup, Comuns, Ciudadanos y PP, cuyas enmiendas a la totalidad han sido aprobadas. A ojos de Turull, la decisión tomada por Aragonès evidencia el «sectarismo» y el «cálculo electoral» de la formación que pensaba que Junts no tendría decidido a su candidato.

Un momento «trascendente» en Cataluña

«Presentaremos al mejor candidato a presidente de la Generalitat, alguien que tenga la nación en la cabeza y en el corazón, no como los que nos han precedido, que quizá tienen más vocación de ser gobernador civil o delegado del Gobierno en Cataluña», ha destacado antes de considerar que el momento actual es «muy trascendente».

Tras ser preguntado por los posibles candidatos, se ha referido a Puigdemont, si bien no ha hecho una alusión directa. «Cada vez que me han preguntado quién sería el candidato de JxCat, me han oído decir quién queríamos que fuese el candidato de JxCat». Puigdemont ya concurrió a las elecciones catalanas de 2021 como simbólico número uno de la formación catalana nacionalista.

«Todos saben quién queremos que sea el candidato de JxCat», ha ahondado antes de mostrar su confianza respecto que Puigdemont consiga la habilitación legal necesaria para presentarse a las elecciones. «Seguro que sí», ha subrayado si bien después ha recalcado que ha visto hacer a la justicia española «de todo».

Para Turull, el adelanto electoral representa la «historia de un fracaso» de un presidente de la Generalitat que se «comprometió a culminar el proceso hacia la independencia», pero que al final «ha deshecho la unidad independentista y ha mostrado más complicidad con el Gobierno del PSOE».