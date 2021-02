Un microbiólogo alerta: los problemas en las UCI continuarán 14 días más

España ha logrado dejar atrás la fase más crítica de contagios de la tercera oleada de la pandemia. La incidencia acumulada encadena varias jornadas de descensos, sin embargo la mejoría todavía no ha logrado sentirse con fuerza en los hospitales, que siguen manteniendo altos porcentajes de ocupación en todas sus áreas.

El catedrático en Microbiología de la Universidad del País Vasco, Guillermo Quindós, ha advertido que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) continuarán sufriendo las consecuencias de la sobrecarga de trabajo al menos durante 14 días.

“Tenemos por delante un par de semanas en que estos números serán problemáticos y podrían incluso ir en un ligero aumento”, ha señalado en una entrevista en Onda Vasca.

El divulgador médico del coronavirus ha explicado que durante la última semana se ha producido una estabilización del número de infectados en todo el país, pero que la recuperación tanto de las plantas de los hospitales como de las áreas de críticos tardarán más tiempo en llegar.

Muchos hospitales ya se han visto obligados a reprogramar las operaciones quirúrgicas menos urgentes o las citas con los especialistas.

La ocupación en las UCI solo se reduce una décima en la última semana

El ritmo de contagios ha caído desde los 886 casos positivos por cada 100.000 habitantes hasta los 750 en apenas una semana, según los últimos datos publicados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Este indicador epidemiológico hace presagiar que el final de la tercera ola está cada vez más cerca pero los hospitales serán los últimos en liberarse.

En ese mismo tiempo, la presión hospitalaria de las UCI apenas ha variado una décima. Las áreas que albergan a enfermos críticos han pasado de tener una ocupación de enfermos de coronavirus del 43,9% al 43,8% en los últimos siete días.

Algunas comunidades autónomas como Cataluña han llegado incluso a aumentar este lunes su número de ingresos tras varias semanas consecutivas de descensos. El último reporte de la Conselleria de Salud ha elevado el volumen de enfermos críticos hasta los 694. Son 10 más que el domingo.

Profesionales sanitarios en una UCI del Hospital Clínic de Barcelona, el 19 de enero de 2021, en plena tercera ola de coronavirus en Cataluña | EFE/TA

La presión en las plantas de los hospitales sí que se ha logrado reducir de una forma algo más notable, lo que anticipa que en un futuro la recuperación llegue también a la UCI. El último informe nacional reveló que la ocupación convencional ascendía al 22,2% de las camas disponibles en los hospitales, frente al 24% con el que se cerró la semana anterior

La comunidad médica pide no cometer los mismos errores

Ante esta presión elevada del sistema sanitario, cada vez son más los médicos, epidemiólogos y especialistas en salud pública que han levantado la voz para reclamar que no se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado con los planes de desescalada de la tercera oleada.

Quindós ha pedido que se extremen las precauciones y que se mantengan todas las medidas sanitarias necesarias para evitar una nueva sobrecarga del sistema sanitario. “Que nos lo tomemos esta vez con más seriedad y cumplamos todos las restricciones para conseguir doblegar la curva”, ha señalado.

El microbiólogo ha puesto el foco en las consecuencias que ha provocado el levantamiento de las medidas de movilidad y de reunión social durante las fiestas navideñas. Por eso, ha reclamado un plan más contundente para evitar una nueva oleada de rebrotes en la Semana Santa.

Es el único camino que ha identificado para poder contener la pandemia y proteger al sector sanitario hasta que concluya la campaña de vacunación. “Hasta que lleguemos a ese momento no se puede pensar que no hay que mantener las distancias o no usar las mascarillas. Hay que mantener una disciplina, también mental”, ha agregado.