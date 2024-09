Valencia bonificará el cambio de fachadas como la del edificio de Campanar

El Debate del Estado de la Ciudad de Valencia ha empezado con una reacción tras el dramático incendio de Campanar del pasado 22 de febrero. La primera medida fiscal anunciada ha sido la reducción de un 95% los impuestos (ICIO) para eliminar todas las fachadas que son como la que ardió entre la avenida General Avilés y Maestro Rodrigo.

Además, habrá nuevos requisitos para los constructores. “Todo edificio que se construya en Valencia tendrá que tener una ficha de intervención operativa ante cualquier incendio o explosión para que se pueda actuar más rápido”, ha señalado Catalá.

La medida fiscal y regulatoria viene acompañada de una amplia lista de inversiones para el cuerpo de bomberos. “Vamos a incorporar 16 nuevos vehículos con un presupuesto superior a cuatro millones de euros”, ha anunciado Catalá.

Edificio incendiado en el barrio del Campanar

La importante incorporación de medios técnicos incluye tres bombas urbanas pesadas, dos bombas nodrizas, dos vehículos eléctricos, seis vehículos híbridos y un furgón de apoyo logístico.

La alcaldesa de Valencia ha anunciado también la inversión en nuevas escaleras: “Una de 32 metros y otra de 42 metros”.

En este sentido, cabe recordar que a escasos metros del edificio de Campanar que sufrió el incendio hay un parque de bomberos, pero los recursos allí existentes no fueron los que se utilizaron para la primera intervención frente al fuego, ya que no tenían las medidas necesarias para frenar las llamas en un edificio de 15 alturas. Para apagar el incendio hizo falta utilizar los medios del consorcio provincial de bomberos que estaban mucho más lejos que el cercano parque de Campanar, que entonces no tenía los medios adecuados.

En esta primera parte del discurso, Catalá no ha realizado reproche alguno a nadie. Solo agradecimientos. Ha recordado el incendio de Campanar del 22 de febrero haciendo copartícipe a todos los miembros del Ayuntamiento de Valencia, incluído todos los grupos políticos. “Lo hicimos todos y lo hicimos unidos”, le ha dicho a los grupos políticos a los que ha agradecido la unidad de acción.

Por ello, ha anunciado la creación de una “medalla de la gratitud” que será entregado a todos aquellos que colaboraron en el enorme proceso solidario que se vivió desde que empezaron las llamas del desolador incendio.