El presidente del TC recibe a la Comisión de Venecia

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, recibió este viernes a una delegación de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho –conocida como la Comisión de Venecia-, en el contexto de su visita a España para entrevistarse con distintas instituciones.

La reunión, a petición de la Comisión, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Tribunal, y se celebró por razones de cortesía institucional y dada la excelente relación que mantiene el Tribunal Constitucional con este órgano consultivo del Consejo de Europa desde hace décadas.

El Presidente del Tribunal, acompañado del Secretario General, Andrés Gutiérrez, explicó a la delegación las competencias del Tribunal Constitucional y en concreto, el funcionamiento del control constitucional que ejerce a posteriori de las leyes aprobadas por el Parlamento.

Asimismo, detalló los dos procesos que existen para cuestionar la constitucionalidad de una ley. Por un lado, el recurso de inconstitucionalidad, cuya legitimación corresponde, entre otros, al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores. Y por otro, la cuestión de inconstitucionalidad, un procedimiento que sólo puede ser promovido por jueces y tribunales cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constitución.

Durante el encuentro no se planteó ninguna cuestión relativa al contenido o la tramitación de la proposición de ley orgánica sobre la amnistía. El Tribunal Constitucional, explicó el presidente, no puede, en el momento actual, realizar ningún pronunciamiento sobre cuestiones referidas a este asunto en tanto que la ley aún no ha sido aprobada por el Parlamento y no existe ningún recurso contra la misma ante el Tribunal.

Por parte de la Comisión de Venecia, asistieron a la reunión su directora, Simona Granata-Menghini; su secretario general, Pierre Garrone; y los Relatores Martin Kuijer (Países Bajos), Marta Cartabia (Italia), Philip Dimitrov (Bulgaria), Regina Kiener (Suiza), José Luis Vargas Valdez (México).

Además, estuvieron presentes, de la Secretaría de Estado de la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, el embajador asesor en el Gabinete del Secretario de Estado, Raúl Bartolomé Molina; la jefa de Servicio para el Consejo de Europa, Nerea Alonso Moreno; y la asesora parlamentaria del Gabinete del ministro, Beatriz Müller Martín. Por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, participaron el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, David Vilas Álvarez; y el asesor en el Gabinete del ministro, Dámaso Riaño.