Esta mañana amanecíamos con una nueva alerta sanitaria por la viruela del mono o el «Monkey pox» una enfermedad muy poco frecuente causada por un virus endémico de África central y occidental. Después de que se hayan detectado ocho casos probables en Madrid que están aún pendientes de confirmar, ahora se encuentran en estudio en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología (CNM). La transmisión del ‘monkey pox’ es respiratoria, pero en los casos detectados en España todo a punta a que la transmisión se ha debido a un contacto con fluidos. En concreto, todos los pacientes en estudio son hombres que mantienen relaciones homosexuales. Los ocho pacientes evolucionan favorablemente, aunque esta enfermedad puede derivar en un ingreso hospitalario y es potencialmente mortal.

¿Qué es la viruela del mono?

El «monkey pox« es una infección causada por un virus que circula entre roedores y otros animales silvestres en África central y occidental, y que puede llegar a infectar a personas. Aunque por suerte, aunque puede transmitirse entre personas, los casos de infección en humanos son muy poco habituales. El virus pertenece al mismo género que el de la viruela, llamado Orthopoxvirus, aunque causa una enfermedad diferente.

La enfermedad fue descubierta en 1958, cuando hubo dos brotes de una enfermedad muy similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para labores de investigación. De ahí tomo ese nombre. Para el primer caso detectado hubo que esperar unos años fue en 1970 en Bokenda, una aldea remota en la provincia ecuatorial de la República Democrática del Congo. El infectado fue un niño de 9 meses que ingresó en el Hospital Basankusu con sospechas de haber contraído viruela pero una muestra enviada al Centro de Referencia de Viruela de la OMS en Moscú, mostró que los síntomas eran causados por el virus de la viruela del mono.

Desde la erradicación de la viruela, la viruela del simio ha asumido el papel del ortopoxvirus más destacado que afecta a los humanos.

Síntomas de la viruela del mono

Los síntomas de este nuevo virus son más reconocibles que los del Covid, inicialmente las personas pueden tener fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio. También es común la inflamación de ganglios linfáticos. Posteriormente empiezan a aparecer una erupción cutánea, con numerosos abultamientos llenos de líquido, primero estos bultos aparecen en el rostro y se van expandiendo por el resto del cuerpo. El tiempo de incubación de la enfermedad desde la infección hasta el inicio de síntomas suele ser de es 10 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días.

La enfermedad tiene una duración de 2 a 4 semanas, se cree que su transmisión es a través de la saliva o excreciones respiratorias, o por contacto con el exudado de la lesión o el material de la costra. En el caso español se piensa que se debe a un contacto de fluidos. Este nuevo virus resulta mortal en aproximadamente un 10% de los casos, con la mayoría de las muertes concentradas en grupos de edad jóvenes, informa la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cómo se transmite?

La mayor parte de los casos que se detectan en personas se han debido a el contacto con animales salvajes contaminados en África. Entre personas también puede transmitirse por contacto directo con las lesiones de la piel de una persona enferma, con sus fluidos corporales, con gotículas respiratorias y con objetos o materiales contaminados como la ropa de cama. Sin embargo, la capacidad de transmisión del virus es limitada, la OMS ya informo de que la cadena de transmisión más larga que se ha documentado es de seis personas.

Además de contagiar a humanos y a monos otras especies también pueden contagiarse por el momento se sabe que es capaz de infectar ardillas, ratas, ratones, monos, perritos de las praderas.

Riesgo en España

Después de todo lo pasado en estos dos últimos dos años con el Covid una nueva alerta sanitaria solo hace que presagiar los peores momentos vividos durante la pandemia. Pero por el momento y dado que el virus de la viruela del mono tiene un escasa capacidad de contagio entre personas, se descarta que pueda causar una epidemia. Los casos que puedan aparecer serán esporádicos y en su mayoría importados. Un diagnóstico y aislamiento adecuado de los casos que puedan aparecer, y un seguimiento de los contactos estrechos durante 21 días, debe ser suficiente para evitar la transmisión del virus en España.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha valorado este miércoles la existencia de hasta ocho casos sospechosos de viruela del mono en España, después de la alerta emitida por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas ante la aparición de esta infección zoonótica. «No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar» ha explicado.

Situación en Europa

España no es el único país que tiene casos de este nuevo virus, en Reino Unido la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA), el 7 de mayo anunció el primer caso de virus de mono en Londres. El paciente había viajado recientemente a Nigeria, que es donde se cree que puedo contraer la infección, antes de viajar al Reino Unido. Los dos casos siguientes fueron anunciados el 14 de mayo entre ellos existe vinculación ya que residen en la misma casa pero no están vinculados con el primer infectado confirmado. Los cuatro nuevos casos anunciados el 16 de mayo no tienen conexiones conocidas con ninguno de los casos confirmados anteriores.

Pero no es el único nuestro vecino Portugal confirmo ayer, tres casos a través de pruebas PCR. El país luso tiene otros dos casos pendientes de confirmación y otros 15 en investigación. Según ha explicado Simón, “esta enfermedad infecciosa hasta ahora se limitaba al continente africano”, por lo que “lo más probable es que el origen sea un caso concreto llegado desde este territorio».