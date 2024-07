Vox da un paso más y amenaza con romper los pactos en ayuntamientos

A lo largo de la mañana, diferentes personalidades de Vox han reaccionado a todo lo sucedido en las últimas horas. El partido liderado por Santiago Abascal ha roto sus pactos de gobierno con el Partido Popular en todas las autonomías después de que aceptaran el reparto de menores migrantes no acompañados.

Leer más: Vox tiene todo el derecho a preferir que nos gobierne Sánchez y Puigdemont a que lo haga Feijóo

En esta línea, el líder de Vox ha advertido al PP de que también romperán los pactos en los ayuntamientos si «colaboran activamente» en el reparto de menores migrantes no acompañados.

En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por EuropaPress, Abascal ha explicado que los ayuntamientos han quedado excluidos de la ruptura de los pactos suscritos tras las elecciones del 28M porque el reparto de menores migrantes «no afecta directamente» a los consistorios.

Pero, «si los ayuntamientos empiezan a colaborar de manera activa con el reparto de menas», Vox «tendrá que salir» también, ha avisado Abascal. El líder ha querido matizar que la advertencia excluye a los que «no les quede otro remedio porque se los coloca (a los menores) la comunidad autónoma». Pero ha matizado que Vox no tomará esa decisión «a la ligera», sino de manera «seria y quirúrgica».

El portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha defendido que el partido está «unido» y «cada vez más fuerte» a la salida del Comité Ejecutivo Nacional que se ha celebrado en la sede nacional de Vox.

Ignacio Higuero continuará en el gobierno extremeño

Al rededor de las 10:00 AM, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, anunciaba que Ignacio Higuero continuaba en el cargo de consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural. A primera hora de la mañana, Rocio Monasterio ya advertía en Onda Madrid de una posible discrepancia entre miembros del partido.

«Yo no he estado en la toma de decisión de cada uno de ellos, pero sería lógico que alguno no lo quisiera dejar, por supuesto. Hay gente que se acerca a la política y en todos los partidos, y entiendo que Vox no será una excepción, también tendremos algunos que vienen aquí a mejorar su vida», ha explicado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid.

La diputada de Vox Rocío Monasterio durante su intervención este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid. EFE/ Rodrigo

Además, Monasterio ha defendido que en Vox hay «muchos» miembros que participan en la política «no por el coche oficial», sino «por defender ideas». «No lo hacemos para claudicar a la primera por un puestecito o un escaño, lo hacemos para ser leales a los que nos han votado, para cumplir con lo prometido», ha añadido.

En su entrevista en Telecinco, Abascal también ha querido hablar sobre los transfugas. Ha explicado que «comprende humana y políticamente» que haya personas que quieran quedarse porque «han tenido que dejar sus trabajos para muy poco tiempo», ha adelantado que serán expulsados del partido. «Si esas personas se quedan, no serán de Vox», ha zanjado.

Más duro ha sido el líder de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha cargado contra Ignacio Higuero, asegurando que «se apega al sillón» y no se ha unido a la «defensa de los principios y de las políticas» del partido, si bien ha demostrado «comprensión desde el punto de vista personal».

«Él se quiere quedar como consejero y, por tanto, se apega al sillón, se apega a la posición de poder como consejero, pero repito que lo entiendo y lo entendemos todos en el Comité Ejecutivo Nacional ayer mismo», ha explicado el dirigente de Vox en una entrevista en TVE, recogida por EuropaPress.

Propuesta a propuesta

Sobre su futura relación con los ‘populares’ en aquellas comunidades autónomas en las que han roto los ejecutivos, el presidente de Vox ha indicado que su formación negociará ahora «propuesta a propuesta» y pasarán a ejercer una oposición «leal y contundente». «Si quieren negociar con nosotros, quizás quieran negociar con el PSOE», ha agregado.

Sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido por llegar «a todo tipo de acuerdos» con el Gobierno y el PSOE, a los que da «balones de oxígeno». También, le ha acusado de «romper la comunicación» con la sede de Vox.

Finalmente, Abascal ha rechazado que la decisión de romper los gobiernos en las comunidades autónomas haya tenido algo que ver con el agitador Luis Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó La Fiesta (SALF), en un intento por marcar una posición más rotunda respecto a la inmigración. «En absoluto, nosotros tomamos las decisiones por nosotros mismos«, ha rematado.